Wettbewerb um Berlinale-Chefposten

Basquiat-Gemälde „Untitled” in New York

New York. Vom Straßenpoeten zum Galeristen-Liebling sprühte und malte sich Jean-Michel Basquiat. Sein für 110 Millionen Dollar versteigertes Gemälde „Untitled” ist jetzt für einige Wochen in New York zu sehen. Es ist der vorerst letzte Heimatbesuch vor einer weiten Reise. mehr