Jugendbücher: „Wie freundlich Menschen sein können – oder wie grausam“

Für Heranwachsende über die Schrecken von Diktatur, Krieg und Holocaust zu schreiben ist ein extrem schwieriger Balanceakt. Zwi-schen emotionaler Betroffenheit und historisch korrekten Sachinformationen gilt es einen Weg zu finden, der weder durch allzu krasse Gewaltschilderungen verstört noch die realen Geschehnisse in einer parabelhaften Darstellung entschärft. Der Ire John Boyne hat in seinem 2006 erschienenen, international erfolgreichen Bestseller „Der Junge im gestreiften Pyjama“ die Gräuel eines deutschen KZ aus der Kinderperspektive dargestellt. Sein jüngster Roman heißt „Der Junge auf dem Berg“ (S. Fischer, 316 S., 16,99 Euro, ab 12). Darin führt er wieder aus der Sicht eines Kindes in die Nazi-Zeit zurück, diesmal ins unmittelbare Zentrum der Macht um Adolf Hitler selbst. Im Vorwort erklärt Boyne, dass es ihm um die Folgen von Gehirnwäsche sowie die Frage nach der Schuld des Einzelnen ging. Die Geschichte selbst wirkt allerdings unglaubwürdig bis konstruiert. Oft merkt man ihr das didaktische Bemühen an. Nach dem Tod seiner französischen Mutter kommt der siebenjährige Pierrot Weber aus Paris als Vollwaise zu seiner Tante, die als Haushälterin auf dem Obersalzberg für Hitler, dessen Geliebte Eva Braun sowie hochrangige Gäste sorgt. Der Vater des Jungen war ein Deutscher, der verbittert aus dem Ersten Weltkrieg heimkehrte. Nach Anerkennung suchend, erliegt Pierrot der Faszination Hitlers, lässt sich nur noch Peter nennen und wird zum fanatisch-arroganten Nazischnösel. Mitleidlos denunziert er seine Tante und andere Widerständler, die vor den Augen des Jungen erschossen werden. Erst nach dem Zusammenbruch erkennt er seine schuldhafte Verstrickung. „Ich bin verantwortlich“, wird zu seinem Credo. Ein gut gemeintes, aber kein gutes Buch. An allzu vielen Stellen siegt das plakativ Pädagogische über die Logik.

Anders und besser verhält es sich mit „Der Pfad. Die Geschichte einer Flucht in die Freiheit“ (cbj, 236 S., 12,99 Euro, ab 12) von Rüdiger Bertram. Der Autor greift in seinem packenden Buch, das zwei kurze Comics aus der Feder von Heribert Schulmeyer einrahmen, einen Aspekt der Flüchtlingsrouten während des Zweiten Weltkrieges auf. Als Frankreich schon teilweise von den Deutschen besetzt war, gelangten etliche Verfolgte – darunter Walter Benjamin, Lion Feuchtwanger, Heinrich Mann und sein Neffe Golo, Alma und Franz Werfel – dank der Unterstützung von Einheimischen zu Fuß auf einem beschwerlichen kilometerlangen Schmugglerpfad über die Pyrenäen, um, falls sie nicht wie Benjamin von den spanischen Grenzern zurückgeschickt wurden, von Lissabon aus per Schiff zu emigrieren. Ergreifend schildert der Autor das Schicksal eines fiktiven Berliner Journalisten und dessen 12-jährigen Sohnes Rolf, die sich unbekannten, freundlichen Helfern und dem Hirtenjungen Manuel anvertrauen.

Interessanterweise spielt sowohl bei John Boyne als auch bei Rüdiger Bertram ein gerettetes Erich-Kästner-Buch eine Rolle. Und beide Autoren stellen die Schuldfrage. In „Der Pfad“ wirft sich Rolf vor, dass der Hund, den er sich weigerte zurückzulassen, den Vater auf dem Fluchtweg verriet. Bertrams Position in diesem Gewissenskonflikt ist klar: Die involvierten Kinder sind nie Täter, „Schuld sind die Mörder“.