Burkhard Spinnen im Interview: Wie lange noch wird’s Bücher geben?

Bild-Zoom Foto: Koehler-fotodesign.de Burkhard Spinnen, leidenschaftlicher Sammler, ist skeptisch.

Herr Spinnen, Sie selbst sind ja ein großer Liebhaber von Büchern und dazu noch ein passionierter Sammler. Schlicht „Das Buch: Eine Hommage“ heißt Ihr neues Buch, und Sie blicken darin zurück auf eine 500 Jahre alte Kulturtechnik, von der Sie wissen oder zumindest ahnen, dass sie am Aussterben ist. Was empfinden Sie dabei?

BURKHARD SPINNEN: Da ist zunächst immer noch das Gefühl der Überraschung. Als ich mich selbst in die Buchkultur hineinlebte, gab es diese Vorstellung nicht mal am Horizont, dass es irgendwann einmal eine starke Konkurrenz geben könnte. Bücher waren eine Selbstverständlichkeit. Heute kann man mit Händen greifen, dass es starke funktionale Alternativen gibt. Das ist etwas, das in mein Leben so eingedrungen ist, wie das Auto in das Leben meiner Urgroßeltern, die noch vollständig mit dem Pferd sozialisiert worden sind.

Wissen Sie, wann Sie das erste Mal dachten: Oh, da kommt etwas ganz Neues?

SPINNEN: Ehrlich gesagt: relativ spät. Ich arbeite selbst seit 1984 mit dem Computer als Schreibgerät. Da hätte man ziemlich früh auf die Idee kommen können, dass man diese Technik demnächst auch zum Lesen verwenden wird. Sieben Jahre später hatte ich sogar selbst dafür plädiert, meine Dissertation auf einer Diskette einreichen zu dürfen, aber nicht begriffen, dass das noch nicht das letzte Wort in der Verbreitung digitaler Texte ist. Das erste Mal habe ich es für mich selbst begriffen, als ich das erste Mal ein Manuskript per E-Mail an meinen Verlag geschickt hatte, im Jahr 2000. Da ist mir schlagartig die Erleuchtung gekommen: Verdammt, vielleicht kommt es ja auf dem gleichen Weg zurück! Ein ganzes Buch mit einem Klick zu versenden, das war der Auslöser . . .

Dann bin ich, wie wahrscheinlich die meisten Menschen, der ganzen Entwicklung staunend hinterhergelaufen. Wieder zehn Jahre später war ich ein bisschen erschüttert, als ich als Gastredner beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels reden durfte und eine allgegenwärtige Angst der Verleger vor der Digitalisierung spürte. Und wenn Sie die Angst eines anderen Menschen spüren, macht Sie das selbst nicht ruhiger.

Sind Sie ein Kulturpessimist? Haben Sie Angst vor einer Zukunft ohne Bücher?

SPINNEN: Wie jeder Mensch habe ich Angst vor einer Zukunft, die ich nicht verstehe und die über mich und meine Selbstverständlichkeiten hinweggeht – und mir damit klar macht, dass ich älter werde und damit allmählich zu einer überlebten Subspezies gehöre. Mit 20 begrüßt man jede Neuigkeit, weil man sich in ihr selbst erkennt. Mit 60 ist man Neuigkeiten gegenüber sehr skeptisch, weil man darin sein eigenes Verschwinden bemerkt. Natürlich wird es weitergehen, aber es ist nichtsdestoweniger bitter, den Verlust von Dingen zu bemerken, die man selbst als Pfeiler des eigenen Wertesystems begriffen hat.

Bücher, vermittelt Ihr Buch, sind Ihnen eine Art Heimat. Sind es die Bücher selber, oder ist es ihr Inhalt?

SPINNEN: Es ist ihr Inhalt, aber ich habe den Inhalt nie anders kennengelernt als in einer greifbaren Form. Das ist, als wenn sie einem kleinen Hund beibringen, dass jemand immer, wenn er Futter bekommt, in die Hände klatscht. Das führt dazu, dass ihm schon dann der Speichel aus dem Maul tropft, wenn nur jemand klatscht. Für mich war ein Text eben immer ein Buch.

Wenn Sie nachdenken über das Ende der papierenen Epoche, worüber trauern Sie dann am meisten?

SPINNEN: Zunächst einmal über die schöne Gestalt von Büchern: Es gibt so unglaublich viele Varianten und Möglichkeiten, wie sie aussehen. Das ist genauso ein Verlust wie damals, als das Plattencover wegfiel. Die Cover gab es aber nur wenige Jahrzehnte, eine winzige Episode, Bücher immerhin seit 500 Jahren. Da fällt ein Raum weg, auf dem sich ein ästhetischer Wettbewerb austragen konnte. Das nächste, was wegfällt, ist der schönste Einrichtungsgegenstand eines Menschen: Ich kenne eigentlich nichts Vertrauenerweckenderes als eine Bücherwand. Man erfährt beim Anblicken eines Bücherregals so unendlich viel über einen Menschen!

Sie erwähnen Berechnungen, nach denen ein Mensch 3000 Bücher in seinem Leben lesen kann. Wie viele haben Sie denn?

SPINNEN: Ich habe nach eigenen Plänen eine spezielle Konstruktion für einen hohen, aber schrägwandigen Raum bauen lassen, und vor einigen Wochen noch eine Erweiterung hineinbauen lassen, weil ich, ganz gegen meinen Willen, eine literarische Bibliothek, die weggeworfen zu werden drohte, übernommen habe. Ich habe den Gedanken nicht ausgehalten, dass diese Bücher tatsächlich im Müll landen! Ich kann’s im Moment gar nicht zählen, es müssten so ungefähr hundert Regalmeter sein. Aber wenn ich mir vorstelle, dass alle Bücher in diesem Raum auf eine kleine Festplatte passen . . .

Ihre Sammelleidenschaft ist ja auch mit erheblichen Beschwernissen verbunden: Erst braucht man ein Regal, dann eine Bibliothek, dann noch Kellerräume dazu, und eine tolerante Ehefrau sowieso . . . Wäre es nicht auch eine Erleichterung, wenn die Bücher verschwänden?

SPINNEN: Das ist genau so wie damals bei den Pferden: Alle haben nein gesagt, niemand war ja ein Pferdehasser. Aber dann hat jemand gesagt: Schaut mal, der braucht nur ein bisschen Benzin und zieht damit zehn Mal soviel. Und dann sind die Leute eingeknickt. Technische Entwicklungen setzen sich durch, weil sie überwältigende Argumente haben. Denken Sie an den Einbruch des Kölner Stadtarchivs, an Bibliotheksbrände. Vor ein paar Jahren ist mir beim Beladen des Autos mit Urlaubsbüchern ein Buch so unglücklich auf den Zeh gefallen, dass der Nagel amputiert werden musste. Andere fahren mit hundert Büchern in den Urlaub, die sie ins Handschuhfach stecken können. Es gibt weiß Gott starke Argumente für die Digitalisierung von Texten.

In Ihrem Buch geben Sie viel Persönliches preis. Sie erwähnen zum Beispiel das Herumgeschubse auf dem Schulhof, zu dem die Bibliothek in Ihrem Nachbarort ein wohltuender Gegenort war. Gibt es da einen Zusammenhang?

SPINNEN: Buchkultur heißt ja nicht nur: ein Buch kaufen, lesen, besprechen, bewahren. Dazu gehört auch ein Verhaltenskodex. Wie geht man mit Menschen um, die lesen? Der klassische Ort der Lesekultur ist die Bibliothek. Sie ist der Hort von Ordnung, Ruhe, gegenseitiger Rücksichtnahme. Das Lesen ist ein Prozess, der nur unter bestimmten Rahmenbedingungen vonstatten gehen kann. Ich war als Junge sehr klein, sehr schmächtig und sehr rothaarig. Von den rummeligen Schulhöfen und den anderen viel zu großen und viel zu kräftigen Jungs weg und in eine Bibliothek zu gehen war für mich ein ungeheures Erlebnis von Frieden. Ich hatte das Gefühl: Von Büchern in der Menge geht eine ungemein besänftigende Wirkung aus. Das Letzte, was ich mir auch heute noch vorstellen könnte, wäre, dass man sich in einer Bücherei anschreit oder prügelt. Für die Erfahrungen eines zwölfjährigen Jungen kann eine Bücherei oder Buchhandlung ein Ort sein, von dem man denkt: Unter solchen Bedingungen möchte ich leben!

Ist dadurch auch Ihr Wunsch gewachsen, selbst Schriftsteller zu werden?

SPINNEN: Es ist ein Baustein. In eine Bibliothek zu gehen bedeutet womöglich auch die Vorstellung zu entwickeln: Es könnte einmal ein von mir geschriebenes Buch darin stehen. Was für eine Verwandlung der Existenz, raus aus dem immer etwas heiklen und beschädigten Leben in die Gelassenheit dieser Bücherversammlung selbst einzutreten!

Sie widmen das Buch dem Frankfurter Verlegerpaar Ida und Klaus Schöffling. Warum?

SPINNEN: Weil es sehr nahe lag. Es ist ein Buch übers Bücherlesen und Bücherlieben, und ich bin in diesem Jahr 25 Jahre lang ein Autor des Schöffling-Verlags. Ich schätze es unendlich, meine Bücher gemeinsam mit den Schöfflings machen zu können. Deren Leidenschaft für Bücher steht über allem, was in dem Verlag gemacht wird. Ich habe nicht das Gefühl, ein angestellter Zulieferer bei einem Unternehmen der Unterhaltungsindustrie zu sein. Das hat viel von einer eheähnlichen Verbindung: Man wächst miteinander, wird auch miteinander älter. Möglichst das ganze Werk eines Autors publizieren zu wollen, dazu gehört ein langer Atem. Da reicht nicht der kurze Blick auf ein Manuskript. Ich habe das Büchermachen immer als so existenziell und persönlich erlebt, dass ich es extrem traurig finde, wenn darüber geredet und verhandelt wird, als wäre das Buch ein x-beliebiges Konsumgut.