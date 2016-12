Mousonturm Frankfurt: Wie lange wird das Internet wohl überleben?

Thema des Werkauftrag-Festivals „ICH – Reloaded“ (ab 27. Januar) wird der Mensch im Internet sein, was Arbeiten befürchten lassen könnte, die sich in abstrakten Vorgaben verlieren. Vom ersten Stück des 34-jährigen Grazer Schriftstellers („Indigo“), der für seine Romane und Erzählbände schon Preise wie den der Leipziger Buchmesse und Nominierungen für den Deutschen Buchpreis erhielt, lässt sich naturgemäß noch nicht beurteilen, ob es diesen Rahmen sprengt, Uraufführung ist erst am 15. Januar am Nationaltheater Mannheim (Regie: Tim Egloff). Setz’ Auftritt aber stellte klar, dass ein begabter Schriftsteller beim Reden über Dinge, auf die er sich versteht, gemeinhin mehr geistige Freiheit, Wendigkeit und assoziatives Panorama besitzt als ein Haufen Theatertheoretiker, die angesichts der äußerlich konventionellen Form eines Stücks wie „Vereinte Nationen“ auf so törichte Fragen kommen wie die, wie man „nach (Samuel) Beckett eigentlich noch solche Stücke schreiben“ könne.

Österreichs Antlitz

Schreibe er fürs Theater, sagte Setz, so sei der Text ein „Brief an den Regisseur“, mit dem dieser frei verfahren könne. Zwar habe er sich im Fall seines Romans „Frequenzen“, den Alexander Eisenach im März inszenierte, über den „Zuschreibungsfehler“ geärgert, dass sein Name, der des Romanautors, über dem Werk stehe, weil bei der Bearbeitung fürs andere Genre etwas völlig anderes entstehe und die Autorennennung zur bloßen „Mimikry“ werde, ja ein „Zaubertrick“ sei. Trotzdem verstehe er seine Texte, auch das als Stück verfasste Stück „Vereinte Nationen“, nur als Vorschlag ans Theater. Das gelte selbst für scheinbar präzise Regieanweisungen.

In Sachen Regieanweisung fiel ihm eine seiner hinreißenden Assoziationen ein. Seine allerliebste Regieanweisung, sagte er, finde sich bei Karl Kraus in dessen Weltkriegs- und Menschheitsdrama „Die letzten Tage der Menschheit“, das an der Bahre Österreich-Ungarns der großen Katastrophe nachsinnt: „Der Schalter geht in die Höhe. Das österreichische Antlitz erscheint . . .“ Dass in dieser Szene fast banal ein Bahnhofsschalter bei Wien und das Gesicht eines Bahnbeamten gemeint sind, ließ er unerwähnt und durfte es, weil es ihm darum ging, was in der unscheinbaren Anweisung alles mitschwingt. Das „österreichische Antlitz“, so Setz, taucht in den „Letzten Tagen“ immer wieder auf und wird später ausdrücklich auf ein Foto bezogen, welches 1916 massenhafte Verbreitung als Ansichtskarte fand. Zu sehen ist der letzte Habsburger Scharfrichter Josef Lang, wie er umgeben von gemütlich grinsenden Habsburger „Mir-san-mir“-Ölgötzen den Kopf des soeben von ihm garottierten Italieners und früheren Abgeordneten Cesare Battisti in die Kamera hält. Der war als Linker nach Ausbruch des 1. Weltkriegs auf die italienische Seite gewechselt, was man ihm in Wien als Hochverrat ankreidete. Das Foto wirkt wie im Wilden Westen geschossen und war bei Deutschnationalen in Österreich genauso beliebt wie bei den Feinden, die es „zum Skalp der österreichischen Kultur“ umwerteten (Kraus). Henker Josef Lang, das „österreichische Antlitz“, ähnelt mehr oder weniger Oliver Hardy.

Ebenso grenzsprengend wie diese Anmerkung war jene, die das Thema „ICH – Reloaded“ mit Hilfe des US-Schriftstellers William T. Vollmann in die Zukunft ausweitete. Auch der ist ein großartiger Autor, dessen Schostakowitsch-Roman vor einiger Zeit Grundlage eines „Ensemble-Modern“-Konzerts in der Alten Oper war und der einen vielbändigen Essay über die Gewalt verfasst hat. Während alle Welt das Internet heute als eine schicksalhafte Gegebenheit, ja als schieres Verhängnis hinnimmt, das sich allenfalls wandeln, aber niemals mehr verschwinden werde, ähnlich wie die Mauer vorgestern noch für die Ewigkeit schien, stellte Vollmann Setz einmal die Frage: „Was meinst du, wie lange wird das Internet wohl überleben?“ Vielleicht, so Setz, ist all das mit dem nächsten großen Sonnensturm schon vorbei.