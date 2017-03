Sechs Künstler aus der Rhein-Main-Region im Kunstverein Frankfurt: Wie sieht die Fantasie von morgen aus?

Wie arbeiten junge Künstler heute? „Things I Think I Want“ ist der Auftakt einer Ausstellungsreihe im Kunstverein, die das Potenzial der Region auslotet.

Früher war Kunst Malerei. Oder Zeichnung. Oder Film. Oder Installation. Und so weiter. Heute ist Kunst: alles zusammen. Das ungefähr ist die zentrale These des Kunstvereins, der sich für seine aktuelle Schau auf große Entdeckungstour durch die Region begeben hat. Nicht zuletzt dank Städelhochschule und der Offenbacher Hochschule für Gestaltung ist das künstlerische Potenzial in der Region riesig. Kunstvereins-Chefin Franziska Nori und Christiane Cuticchio suchten und wurden fündig: fünf Künstler und eine Künstlergruppe, stark genug, je einen Raum zu bespielen, das ist die Idee.

David Schiesser ist der erste, dem man begegnet: schon außen, denn seine fragmentierten und neu zusammengesetzten Körperteile sind schon an der Fassade des denkmalgeschützten Kunstverein-Hauses am Römer zu sehen. Im Innern setzt sich das fort. „Ich komme von der Zeichnung“, sagt Schiesser selber. Jetzt aber hat er diese Kunst aufs Tätowieren übertragen – zeichnet also auf die Haut, fotografiert dies dann und setzt die digital bearbeiteten und ausgeschnittenen Ergebnisse neu zusammen. Hier fließt alles zusammen: Zeichnungen, Tattoos, Fotografie und Wand.

Hannah Levy begegnet man im ersten Obergeschoss. Sie bastelt überdimensionale Organe aus Gummi, Latex und Vinyl – eine 75 Meter lange Nabelschnur hängt quer durch den Raum. Was geschieht mit Dingen, wenn man sie ihres üblichen Umfelds beraubt, sie variiert und verändert, indem man jegliche Größenverhältnisse sprengt oder sie präsentiert, als wolle man ein Konsumobjekt anpreisen?

Am beeindruckendsten von allen ist Jonas Englert, der, wie es im Begleittext heißt, „Gründermütter und Gründerväter“ der deutschen Wissenschaft und Politik sprechen lässt: Sie alle dürfen 50 Minuten aus ihrem Leben erzählen, direkt in die Kamera, aus großer Nähe aufgenommen.

Sieben Bildschirme verteilen sich im Raum. Sobald man sich einem der Befragten zuwendet, tritt der auch akustisch aus dem allgemeinen Umgebungsgemurmel der digitalen Agora heraus, eine Tonglocke vor dem Screen macht’s möglich. Und erzählt intensiv, von Siegen und von Niederlagen: Das muss einem bei Berufs-Repräsentanten wie Hilmar Hoffmann, Rita Süßmuth oder Oskar Negt erst einmal gelingen! Entstanden sind herausragende Porträts mit zahlreichen berührenden Momenten (einzeln auch unter zoonpolitikon.net). Eine außerordentliche Erfahrung.

Die drei Männer vom Künstler- und Gestalterkollektiv YRD.Works, die in Offenbach die Kressmann-Halle für zeitgenössische Kunst gegründet haben, zeigen im Kunstvereinsdachraum den nachgebauten Dachraum – zerlegt und neu zusammengesetzt. Grundsatzfrage: Wann ist ein Raum ein Raum?

Adam Fearon legt durchnässte Fotografien auf eine Glasplatte und filmt von unten, wie er sie verwischt, verändert und zerstört: Das Ganze baut er aus zu einer Ein-Raum-Installation, die an der Wiedergabe des Wiedergegebenen interessiert ist und die Wahrnehmungsveränderung beim Durchlaufen medialer Prozesse reflektiert.

Alexander Radan schließlich steigt in die virtuelle Tiefe des Computerspiels „Grand Theft Auto V“, löst sich von den vorgegebenen Schwerpunkten, lässt die Kamera auf Nebensächliches schwenken und entwickelt so eine Anti-Game-Ästhetik, die die Glätte der Spieloberfläche immer wieder subversiv unterläuft: irritiert.

Bis 7. Mai, Steinernes Haus am Römer, Frankfurt. Geöffnet Di–So 11 bis 19, Do bis 21 Uhr. Eintritt 8 Euro. Telefon (069) 2 19 31 40. Internet www.fkv.de