Da steht er im grellen Scheinwerferlicht. Und will unbedingt vom Tod seiner Tochter erzählen. Wieso? Und wieso fünf Mal hintereinander? Und warum wirkt er so jung? Es ist eine der letzten Bühnenproben für den jungen Schauspieler Nicolas Matthews in den Kammerspielen des Schauspiel Frankfurt. Eine der letzten und der intensivsten. Heute wird an jedem Wort gefeilt, an jeder Regung, an jeder scheinbar noch so unbedeutenden Geste. Der drahtige Regisseur Marc Prätsch probt mit ihm seinen Monolog. In Wolfram Lotz’ Werk verkörpert er einen Vater, der seine Tochter bei einem Unfall verloren hat. Das Stück fordert vom 25-jährigen Matthews einen emotionalen Kaltstart von Null auf Hundert.

Für einen jungen Mimen aus dem Studiojahr keine Kleinigkeit. Anfangs irrt er von hinten auf die Bühne, stellt sich dann an die Rampe und sagt mit bebender Stimme: „Ich muss jetzt diese Geschichte erzählen – vom Tod meiner Tochter“. „Dringlicher“, feuert der Regisseur ihn an. Er kommt aus dem Dunkeln nach vorne und stellt sich vor ihn. „Schau die beiden an, und jetzt noch mal, viel sachlicher, mit mehr Druck.“ Nicolas beginnt erneut: „Ich muss jetzt diese Geschichte erzählen“, diesmal intensiver, körperlicher. „Ja richtig“, lobt Prätsch, „aber nicht so viel über deine Gefühle nachdenken, erst zum Ende bricht es aus dir heraus.“

Noch dreimal setzt Nicolas an, wird verbessert, verbessert sich selbst, kämpft mit sich, mit seinen Möglichkeiten, dann spielt er den Monolog bis zum Ende durch und bricht am Ende heulend, die Fäuste ballend, in sich zusammen. Währenddessen haben ihn „die beiden“ beobachtet. Sie lungerten schon vorher auf der Bühne herum. Vincent Lang und Philippe Ledun spielen Typen, die Samuel Becketts Feder entstiegen sein könnten: Lum und Purl Schweitzke, zwei traurige, aber auch ulkige Gestalten. Niemand weiß genau, wie lange sie schon da gelegen haben auf dem tristen Matratzenberg, aber die wilde Geschichte über den Todesfall interessiert sie wahnsinnig. Vielleicht, weil in ihrer öden Welt endlich überhaupt mal was passiert.

Nervöse Aggression

Vincent Lang hat seinem Lum Gesichtszucken verordnet. Mit seinen Kulleraugen, der überdimensionierten Brille und dem schrägen Blick von unten spielt er die Spasmen genüsslich aus. „Wir sind nicht einfach nur so hier“, behauptet Leduns Purl da großspurig. Sein langer Haarzopf wippt, seine Stimme verrät nervöse Aggression. Puh, wie hell! Die drei Schauspiel-Eleven blinzeln in die grellen Scheinwerfer. „Wenn Euch das Licht blendet, dann ist es perfekt“, meint Bühnenbildner Philipp Nicolai dazu und löst damit die Probensituation auf.

Intensiv haben die Drei heute Morgen gearbeitet. Aber das Tagespensum wird noch steigen. Abends ist eine Durchlaufprobe angesetzt. Also ab in die Kantine und erstmal auftanken. Dort treffen sie die übrigen fünf Schüler und Schülerinnen. Jetzt wirkt Nicolas wie durch die Mangel gedreht: „Ich fand die Probe relativ anstrengend, aber gut, weil ich jetzt eine Richtung habe für diesen Monolog.“ Überhaupt eine Richtung zu finden, ist in Wolfram Lotz’ wüstem Werk nicht leicht. Eine wilde Groteske ist das, eine TV-Show, eine Farce, ein total verrücktes Durcheinander und eine Liebeserklärung an unsere Existenz als Wirrnis-Knäuel. Und am Ende wird der Text sogar von Fußnoten aufgefressen.

Wahre Bühnenluft schnuppern Sie singen bei ihrem Liederabend „8 Bar leben!“ Seite an Seite, haben in Klassenzimmern gespielt und sind in Schulen gegangen, einige wirken mit im Theaterstück „Tintenherz“, andere haben clearing

In all dem Irrsinn suchen Purl und Lum nach dem Sinn des Lebens und finden ihn schließlich darin, gemeinsam ein Kind zu bekommen. Philippe Ledun, der seine lange Mähne jetzt mit einer Schiebermütze bändigt, erklärt: „Diese Sehnsucht für das Kind zieht sich durch bis zum Schluss.“ Die blonde Nelly Politt aus Wuppertal meint begeistert: „Mir gefällt an dem Stück die anarchische Ausstrahlung. Schwierig finde ich, dass es insgesamt sehr allgemein bleibt. Was genau ist die Nachricht an das All? Worin äußert sich die Angst vor dem Sterben, vor dem Alleinsein?“

Ironischer Blick

Die in Marokko geborene Kristin Alia Hunold findet, dass „alle Figuren auf ihre Weise versuchen, die Erkenntnis, dass wir sterben, mit allen Mitteln zu umgehen.“ Der Hamburger Felix Vogel sitzt neben ihr und meint kopfschüttelnd: „So ein aufgeladenes Stück habe ich noch nie gelesen und noch nie gesehen. Das beginnt schon bei den seitenlangen Regieanweisungen und endet bei den Fußnoten.“ Die Fußnoten spielt übrigens Lisa Eder aus München. Aber wie genau, um Himmels Willen? Viel will sie nicht verraten, nur: „Sie sind eine Zusatzinfo, ein Störfaktor, eine andere Dimension“.

Die letzte in der Runde, die zierliche, aus Kasachstan stammende Christina Thiessen, verkörpert den Dichter Bernd Kleist: „Der ist gestorben und erwacht in einem komplett neuen Raum. Er hat lange diese Sehnsucht gehabt zu sterben, weil er immer auf der Suche nach der Wahrheit war.“ Klasse finden alle acht, dass sie beim Lotz-Stück richtig mitgestalten konnten. Als Nelly Politt sagt: „Das ist wirklich unsere Inszenierung“, nicken sie zustimmend. Auch, als sie bedauert, dass der Praxistest „Studiojahr“ damit zu Ende geht.

Demnächst heißt es für alle: Zurück ins vierte Jahr, zurück in die trockenen Proberäume der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Haben die Jungschauspieler eigentlich einen Lieblingsregisseur? Vincent Lang murmelt: „Quentin Tarantino“. Die Runde brüllt vor Lachen. Dieses verschmitzte Grinsen und dieser ironische Blick, die würden gut zu seiner Rolle als Lum passen. Oder ist es umgekehrt? Inspiriert die Clowns-Figur des Lum vielleicht seinen Darsteller?

