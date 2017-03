Der Tenor ist ein Energiebündel. Er macht Liegestütze. Am Staatstheater Wiesbaden singt Andreas Schager jetzt den Siegfried in Wagners „Ring“. Doch seine Karriere begann auf dem Bauernhof seines Vaters – mit den Kühen.

Morgen ist Premiere. Weltklassetenor Andreas Schager singt in der Neuinszenierung des „Ring“ am Wiesbadener Staatstheater die schwierige Partie des jungen Siegfried. Doch der Heldentenor bewältigt nicht nur die großen Wagner-Rollen. Er kann auch umwerfend witzige Anekdoten aus seiner niederösterreichischen Heimat erzählen. Die meisten handeln von Kühen – oder besser: Wagner-Kühen.

Fricka, Freia und Floßhilde, so taufte der Tierarzt und Wagnerfan die Kälber von Schagers Vater, der sich als armer Bauer im winzigen Örtchen Rohrbach an der Gölsen durchschlagen musste. Alle mit F, denn „die mussten ja mit demselben Anfangsbuchstaben beginnen wie das Muttertier“, erklärt Bauernsohn Andreas Schager das Verfahren – und lacht laut und kehlig. Wer mit dem österreichischen Tenor kurz vor der Hauptprobe in der Kantine des Wiesbadener Staatstheaters sitzt, wird die Begegnung so schnell nicht vergessen. Der 45 Jahre alte hünenhafte Mann mit den kindlichen Augen lacht viel und gern, spricht mit warmem, österreichischen Zungenschlag und kann seine überschüssige Energie kaum verbergen. 50 Liegestütze macht er vor jedem der drei „Siegfried“-Akte, um das Adrenalin loszuwerden. Seiner freudigen Unruhe nach zu urteilen, hat er die heute zur Mittagszeit noch nicht absolviert. Oder? „Stimmt.“

Als Bauernsohn mit Barenboim nach Bayreuth – kaum eine Zeitung, die sich diese Schlagzeile entgehen ließ. Und sie ist genauso unglaublich wie wahr. Angefangen hat alles mit den Wagner-Kühen des Vaters. Als dreijähriger Knirps liebte er es, wenn der Papa die Tiere mit „kräftiger, sonorer Stimme“ zusammenrief. „Das fand ich so beeindruckend, dass ich allein im Wald versucht habe, diese Rufe nachzumachen. Das waren quasi meine ersten stimmtechnischen Übungen.“ Weil seine armen Eltern fünf Kinder ernähren mussten, war musikalische Erziehung nicht drin. Quasi nebenbei entdeckte Andreas Schagerl, wie er damals noch hieß, seine Stimme – während seines Studiums der Geschichte und katholischen Theologie. Und schmetterte sich dann erst mal fast 20 Jahre durch alle männlichen Hauptrollen im Operettenfach. Erst als er nach spätem Fachwechsel vor fünf Jahren seinen Namen ändern ließ und als Andreas Schager auftrat, wurde er von den Agenten als Wagnertenor ernst genommen. Denn einen Operettensänger wollte niemand zum Wagner-Vorsingen einladen.

Innerhalb von zwei Jahren schaffte er sich alle großen Wagnerpartien drauf, wurde von Daniel Barenboim in Berlin als spektakulärer Siegfried-Einspringer für Lance Ryan entdeckt und sang später in Bayreuth den Erik aus dem „Fliegenden Holländer“. Und im vergangenen Sommer Parsifal unter Uwe Eric Laufenberg. Für 2020 ist er als heißer Kandidat für den Drachentöter Siegfried auf dem Grünen Hügel im Gespräch.

Überhaupt ist der kindlich naive Naturbursche seine Lieblingsrolle: „Weil der wirklich so viel mit mir zu tun hat.“ Alle emotional spannenden Stellen erinnern ihn an seine glückliche Kindheit zu Hause. Das Waldweben im zweiten Akt, die Naturliebe, das Sprechen zu den Tieren und die Stelle, wo Siegfried sein eigenes Spiegelbild im Bach entdeckt. „Genau so war’s bei mir. Unser Flüsschen hieß Durlasbach.“ Schagers Lächeln verschwindet zum ersten Mal, als er von der Szene spricht, in der sich Siegfried an die verstorbene Mutter erinnert. „Dann denke ich jedes Mal daran, wie meine eigene Mutter bei einem Autounfall ums Leben kam. Das sind ganz berührende Momente“.

Mit Dirigent Alexander Joel verbindet ihn die Operettenvergangenheit. Er bewundert in ihm den großen Praktiker und glaubt, dass ihm die „organischen Übergänge“ so glänzend gelingen, weil er intensiv die sogenannte leichte Muse dirigiert hat. Witzig findet er die Idee des Intendanten Laufenberg, der in Wiesbaden Regie führt: Siegfrieds Kampf gegen den Lindwurm Fafner ist eine Szene in einem riesigen Computerspiel. „Siegfried ist ein Nerd“, sagt Schager, „immer das Tablet in der Tasche. Der kann gut programmieren und sich seine Welt selbst erschaffen“.

Der Siegfried gilt unter Profis als mörderische Partie. Man muss drei Stunden durchstehen, lyrisch von innen heraus singen können, heldenhaft in gleichbleibender Höhe intonieren und noch im dritten Akt in halber Bariton-Lage Brünnhilde umwerben. Da lacht er wieder: „Ich finde Mozart anstrengender. Der Siegfried passt zu mir.“

Die Rolle des Parsifal, den er dieses Jahr wieder in Bayreuth singen wird, hat er im Gebirge erlernt. Jeden Tag ist Schager Stunden durch die Alpen marschiert und hat laut geprobt. Da ist etwas Unglaubliches geschehen. Schager hat es als Video im Smartphone gespeichert. Eines Tages ging er über eine große Wiese, als er schwere Schritte hinter sich hörte und sich umdrehte: Just bei „Nur eine Waffe taugt“ folgten ihm zwölf Kühe. Voller Andacht. Wie damals. In Rohrbach.