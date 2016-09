Innenraum des MMK 3 als Videoerlebnispark: Wir machen eine Traumreise

Die Ausstellung „all behind, we’ll go deeper, deep down and she will say“ in den Räumen des Alten Zollamts Frankfurt schickt Besucher in die weite Welt – und in die des Unterbewussten.

Wer reisen will, sucht im . . . – nein, nicht im Internet, sondern wie früher: im Reisebüro. Laure Prouvost hat da, wo sonst im Haus der Laden für designaffine Mitbringsel untergebracht ist, aus alten Möbeln, Tischen, Lampen, Plakaten und Bildschirmen ein etwas schäbiges Reisebüro nachgebastelt: Es lädt ein, die Welt kennenzulernen. Die Welt von Laure Prouvost. Die freundlichen Mitarbeiter unterbreiten Vorschläge, hierhin könnte man oder dorthin, man kann selber blättern, stöbern, sich animieren lassen: Und dann betritt man, steil eine Treppe hoch und auf der anderen Seite wieder herunter, die angepriesenen Gefilde – und staunt: Den nicht gerade kleinen Innenraum des Museums für Moderne Kunst 3 hat die 1978 in Lille geborene Künstlerin in eine exotische Landschaft verwandelt. Allerdings betritt man keinen weißsandigen Südseestrand mit Palmen, sondern – und das wird manchen, den die Reiselust kribbelt, abschrecken – eher eine triste Brache, die man neugierig, aber eher ungern anschaut. In einer raumgreifenden Wasserlachensimulation liegt jede Menge Unrat: aufgeplatzte Chipstüten, zerbrochene Eierschalen, elektronischer Schrott, zwischendrin Tablets, auf denen Filme laufen. Man sieht ein Matchboxauto, einen Ananasrest, Pflanzen – und zwischen all dem spielen auf großen Leinwänden Filme der Videokünstlerin, die einmal gesagt hat, sie sei deswegen Videokünstlerin geworden, weil sie in ihrer Kindheit nie habe fernsehen dürfen.

Vor dem Film – im Film

Zum Glück laufen die Filme nacheinander, in einer ausgeklügelten Choreographie, und nicht alle gleichzeitig. Das ist sinnvoll, denn so ist man gezwungen, sich einzulassen, sich hineinziehen zu lassen in jedes einzelne Werk, um festzustellen, dass das, was auf der Leinwand verhandelt wird, mit dem, was davor an Utensilien zu sehen ist, oft im engen Zusammenhang steht. Da sind die Jugendlichen in L.A., die rauchen, träumen, sich gegenseitig Dinge erzählen, aus der Stadt herausfahren, zärtlich ihr Auto streicheln, um dann das Land kennenzulernen, die Utopie des ganz anderen Lebens. Milch spritzt aus einem Euter, Blumen künden von romantischen Momenten, dann ein Vogel mit zarten Federn. Man fühlt sich ein, will gerade anfangen zu schwelgen, aber dann, zack, harte Schnitte, heftige, schnelle Bilder: dem Vogel wird, schwer zu erkennen, der Kopf abgebissen, ein anderes Kurzbild zeigt einen toten Käfer, von Insekten umkrabbelt. So possierlich ist die Natur gar nicht, die Romantik womöglich nur eine Illusion. Dass man sein Auto sanft berührt, gewinnt von daher eine ganz neue Dimension: Ist es womöglich die Technik, das Stadtleben, die Zivilisation, die uns vor den Grausamkeiten einer allzu leichtfertig glorifizierten Natürlichkeit rettet?

Laure Prouvost lässt solche Fragen offen, auch in ihrem filmischen Hauptbeitrag, die geheime Zentrale der komplexen Traumwelt-Rauminstallation. „Wantee“ heißt der und wurde im Jahr 2013 mit dem renommierten englischen Turner-Prize ausgezeichnet.

Von daher auch rührt die Verbindung zwischen der Künstlerin und MMK-Direktorin Susanne Gaensheimer, die Prouvost im Zollamt ihre erste Einzelpräsentation in Deutschland ermöglichte. Gaensheimer saß nämlich in jenem Jahr in der Jury und hatte Prouvost vorgeschlagen. Dass sie gewann, unter anderem gegen den Kunstinstalla-tionshappeningsuperstar Tino Sehgal, war eine kleine Sensation, denn der Turner-Prize ist eine Auszeichnung für britische Künstler, und solche, die auf der Insel leben. Das tat freilich Prouvost zur fraglichen Zeit, was ihr immerhin 25 000 Pfund Sieggeld einbrachte. Mittlerweile lebt sie in Antwerpen.

In „Wantee“ erzählt sie in seltsamen Bildern von ihrem (fiktiven) Großvater-Künstler, der ein Freund von Kurt Schwitters gewesen sei, der wiederum während seines Exils im britischen Lake District lebte. Die Geschichte, die sie erzählt, ist die eines alten Mannes, der in seiner Wohnung zu graben beginnt, tiefer und tiefer, und schließlich ganz verschwindet. Die Kunstwerke des Großvaters sind alles, was von ihm bleibt, und seine zurückgebliebene Frau macht sie sich auf ganz neue Weise zu eigen.

Reisen ins eigene Gehirn

Es sind träumerische Reisen, die Laure Prouvost von ihrem Reisebüro organisieren lässt, wobei das Träumerische, so wie es sich für Kenner des Un- und Unterbewussten gehört, durchaus auch Albträume einschließt. Vereinigungs- und Verschlingungsvorstellungen, sexuelle Träume und Horrorfantasien gehen fließend ineinander über, wie in einer begehbaren Puppenstube flaniert man von Leinwand zu Leinwand. Man nennt das „immersive art“, weil es den Betrachter ganz in das Kunstwerk hineinziehen und weil der Unterschied von innen und außen nicht mehr existieren soll: so, als könne man sich als erwachsener Angucker das kindliche Gefühl, im eigenen Spiel aufzugehen, mit dieser Art von ästhetischer Rundumversorgung zurückerobern. Das allerdings schafft auch eine noch so lebensecht simulierte Riesenwasserlache nicht. So bleibt das Spiel Trug und schöner Schein. Und das Einswerden von Leben und Kunst letztlich: ein Traum.

MMK 3, Museum für Moderne Kunst 3, Domstraße 3, Frankfurt. 3. September. Bis 6. November, Eröffnung heute, 19 Uhr. Geöffnet Di bis So 10–18, Mi bis 20 Uhr, Eintritt 6 Euro.

Tel.: (069) 21 27 31 65. Internet: www.mmk-frankfurt.de