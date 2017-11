Frankfurter Architekturmuseum: Wo der Mensch sich seine Heimat sucht

Peter Cachola Schmal ist Pragmatiker: „Das Wohnhaus wird nicht jedes Jahr neu erfunden. Die Bedürfnisse und Träume der Bewohner bleiben im Großen und Ganzen ja stets die gleichen: eine eigene Heimat zu schaffen, eine überschaubare Welt mit Garten, Küche und Wohnen auf der einen Seite oder auf einer Etage, Schlafen und Bäder auf der anderen.“ Und doch macht sich Schmal, der Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt (DAM), jedes Frühjahr mit Neugier und Freude an die Juryarbeit für die Auswahl der besten Einfamilienhäuser aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Ohnehin haben Bauwillige oft hochfliegende Träume, die sie aber wegen der Kosten rasch zurechtstutzen. Davon werden die Architekten jedoch nicht reich, in solch einer Maßanfertigung steckt viel Arbeit und auch Herzblut. Und noch immer sind 85 Prozent aller neu gebauten Wohnhäuser für die eigene kleine Familie gedacht, obwohl der Bau von Mehrfamilienhäusern viel dringlicher wäre. Freilich geht der Trend bei den Eigenheimen zu Typenentwürfen. So lag der Anteil der Fertighäuser im Jahr 2016 in Hessen schon bei 27 Prozent, in Bayern bei 20 Prozent.

Ländliche Langeweile

Gegen diesen Trend stemmt sich der nun zum siebten Mal ausgerufene Wettbewerb „Häuser des Jahres – Die besten Einfamilienhäuser“, ein Gemeinschaftsprojekt des Münchner Callwey-Verlags zusammen mit dem DAM. Der Wettbewerb will also etwas tun für die mitunter arg schwankende Qualität des Eigenheimes. Die wichtigsten Kriterien der Jury sind eine hohe architektonische Qualität, eine gute räumliche Gestaltung, die Einbeziehung des städtischen oder ländlichen Umfeldes und die Einheit von Ästhetik, Material und Konstruktion. In diesem Jahr gab es mehr als 150 Einsendungen, aus denen die Jury immer 50 Projekte für ein reich bebildertes Buch kürt. Und das ist, so Schmal, das meistverkaufte Architekturbuch Deutschlands. Das Buch ziehen Bauwillige gern zu Rate – und melden sich sogar bei den Architekten, wie einige von ihnen berichten. Jetzt stellt das DAM diese 50 Bauten noch bis 26. November mit Fotos, Plänen, Zahlen und Texten vor. Darunter ist auch das preisgekrönte Projekt und acht weitere Bauten, die Auszeichnungen oder Anerkennungen erhalten haben.

Preisträger ist das in Zürich stehende „Einfamilienhochhaus Atelierhaus ELLI“. Das ist kein Schreibfehler, die ebenfalls in Zürich ansässigen Holzer Kobler Architekten haben tatsächlich ein Einfamilienhaus auf einem Restgrundstück in die Höhe gestapelt. Über fünf Etagen (plus Dachterrasse) erstreckt sich der einraumbreite Wohnturm, der sich an ein altes Wohnhaus anschmiegt und im Untergeschoss noch ein Atelier bietet, das mit Büros im Altbau verbunden ist. Nachverdichtung in der Stadt statt Neubau im Grünen ist sinnvoll – und attraktiv, wie der Turm zeigt. Freilich muss die Familie oft treppauf, treppab laufen, denn der Aufzug wurde dem Flächenzugewinn geopfert.

Von außen wirkt der Turm mit seinen Betonfertigteilen wie ein Rohbau, drinnen geht es mit Rottönen etwas wohnlicher zu. Dieser seit einiger Zeit zu beobachtende puristische Trend zu Materialien wie Beton oder Holz hält also weiterhin an. Das im Landkreis Starnberg gebaute „Fenster zum See“ vertraut im Untergeschoss auf Beton, darüber auf Holzmassivbauweise. Der kastenartige Bau des Münchner Studios Rauch wirkt auch innen relativ nüchtern, bis man die Fotos von den überdimensionalen Fenstern entdeckt hat, die eigentlich Bilderrahmen für die Natur sind. Die grandiosen Ausblicke auf die Landschaft entschädigen für alles. „Gekocht und gegessen wird mit Berg- und Seeblick im Dachgeschoss“, liest man voller Neid in der Beschreibung – eine Auszeichnung ist der Bau tatsächlich wert.

Unscheinbare, fast langweilig wirkende Holzbauten liegen voll im Trend. Vor allem im ländlichen Raum wirken manche Wohnhäuser wie banale Scheunen.