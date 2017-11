Rapper Casper: Wo die wilden Maden graben

Gut Ding will Weile haben. Schon vor einem Jahr sollte der deutsch-amerikanische Rapper mit neuem Album im Gepäck auf seine erste Tournee durch Deutschlands größte Konzertarenen gehen. Doch dann zog der 35 Jahre alte Musikus aus dem Raum Ostwestfalen-Lippe zum Verdruss von Management, Plattenfirma und Konzertveranstalter kurzerhand die Notbremse und forderte noch einmal Tonstudioklausur für sich, bis er mit dem Ergebnis zufrieden war.

Auf seinem vierten Album „Lang lebe der Tod“, das am 1. September 2017 erschien und von der Plattenfirma kryptisch unter der neu ersonnener Stilkategorie Post-Genre beworben wird, wirkten Sizarr, Ahzumjot, Drangsal, Dagobert, „Portugal.The Man“ sowie der für seine Stimmungsschwankungen gefürchtete Blixa Bargeld („Einstürzende Neubauten“) mit. Ein besonderer Umstand, den der bis auf seine Sneakers ganz in Schwarz gekleidete Basecapträger Casper, dessen bürgerlicher Name Benjamin Griffey lautet, auch bei seiner Stippvisite in der nicht ganz ausgelasteten Festhalle nicht aus dem Blick verliert. Zum Finale erklärt er der Fangemeinde, dass nicht nur er allein als Rapper, Texter und Autor, sondern viele andere Menschen am Erfolgskonzept beteiligt sind. Na sowas! Doch der Reihe nach.

Rapper und Schauspieler Fatoni aus München gibt im Vorprogramm zwischen allerlei auf der Bühne verteiltem Flohmarktwust den Rapper, der nicht ohne Ulk auszukommen scheint. Getauft auf Anton Schneider, reift bei dem 32-Jährigen zum Ende seines Auftritts eine ganz besondere Erkenntnis: „Den dicksten Applaus kassiere ich stets mit meinem letzten Song – denn danach kommt Casper“, witzelt er grob – und behält recht.

Wie ein Vulkan

Einen Moment braucht es noch, unterhaltsam gefüllt durch den vom Publikum lauthals mitgesungen „Queen“-Gassenhauer „Bohemian Rhapsody“ und der Themenmusik des Kultwesterns „The Magnificent Seven“ (Die glorreichen Sieben), bis unter Donnergrollen der Fußboden auch im ersten Rang so stark bebt, als würde ein bis dato unentdeckter Vulkan direkt unter der Festhalle seine Magmakammer öffnen. Als der mit Stacheldraht gemusterte Bühnenvorhang fällt, legt er den Blick frei auf eine Bühnenrampe in Schräglage, auf der sich fünf Musiker samt Anführer tummeln. Gestaltet sich der Einstieg unter dem Credo „Alles ist erleuchtet“ noch wunderbar positiv, wechselt die Stimmung schon mit dem subversiven zweiten Song „Im Ascheregen“: Herr Casper würde in seinem Aggro gern die ganze Stadt in Flammen stehen sehen. Dieses Yin-Yang der Gefühle zieht sich als atmosphärische, von tristen schwarz-weißen Videoclipeinspielern unterfütterte Aura ebenso durch den weiteren Abend wie das überagile permanente Umhergehopse des Hauptdarstellers.

Beim Best-Of aus zwei mit Platin veredelten Nummer-eins-Alben („XOXO“, „Hinterland“) sowie eben dem Studiowerk „Lang lebe der Tod“ überblenden sich jovial Pop mit Hardrock, Techno mit Soul und Funk mit Hip-Hop. Balladeske Ruhepausen werden nur gelegentlich eingelegt. Gleich zweimal wechselt Casper seinen Standort: Zuerst befindet er sich minutenlang auf einer Schwebebühne fast unter der Hallendecke, in der zweiten Hälfte wandert der ehemalige Student mit abgebrochenem Pädgogikstudium unter Geleitschutz der Security bis zur Hallenmitte, um für eine Weile auf einer kleinerer B-Stage zu wirken.

Als großes Plus erweisen sich für Casper, der sich nicht nur aufgrund seines knarzenden Stimmtimbres wohltuend vom handelsüblichen Ich-bin-so-furchtbar-gemein-Gangsta-Rap abhebt, zahllose textsicher vom jugendlichen Publikum skandierte Ohrwürmer wie „So perfekt“, „Michael X“, „Auf und davon“ und „Die letzte Gang der Stadt“. Spannend gestalten sich Caspers in epischen Ausmaßen entfaltete Werke: Sowohl „Sirenen – Prolog / Sirenen“ als auch der Mehrteiler „Der Druck steigt (Die Vergessenen Pt. 1)“ und „Blut sehen (Die Vergessenen Pt. 2)“ lassen künstlerisch tief blicken. Mit eifrig vom Auditorium ausgesäten Songbefehl – „Mittelfinger hoch“ – und einem weiteren Griff in die morbiden Reserven („Wo die wilden Maden graben“) geht es auf die Zielgerade. In der Zugabe versichert der Unermüdliche, man brauche „Keine Angst“ zu haben. Am Ende „Flackern, Flimmern“.