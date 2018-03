Keine Frage: Es gab Zeiten, da kam keiner an Frankfurt vorbei. Auch dank der Pionierarbeit der am Main ansässigen Konzertagentur Lippmann + Rau. Die holte Anfang 1969 Jimi Hendrix in Rahmen einer Deutschlandtournee in die Jahrhunderthalle. Janis Joplin sang ihr einziges Konzert hierzulande zu Beginn ihrer Karriere ebenda. Schon ein Jahr vorher nutzten „The Doors“ einen Fernsehauftritt vor dem Römer, um am nächsten Abend die Kongresshalle zu rocken. Da galt Frankfurt noch als ein Mekka des Rock, wo man auftreten musste. Warum sich also die Mühe machen, nach Köln, Hamburg, Berlin oder München zu reisen?

Mit Mama Concerts, 1970 von Marek Lieberberg und Marcel Avram gegründet, wurde ein zweiter großer Tourneeveranstalter am Main ansässig. Auch „Genesis“ debütierten am 24. April 1972 im Original „Zoom“-Club, in den man damals über die Stiftstraße gelangte. Da war „Foxtrott“ mit dem 23-minütigen Klassiker „Supper’s Ready“ noch nicht veröffentlicht. „King Crimson“ folgten mit ihrer Debüt-Performance in neuer Besetzung mit John Wetton (Bass, Gesang), David Cross (Violine, Flöte, Mellotron), Bill Bruford (Drums) und Jamie Muir (Percussion) neben Mastermind Robert Fripp, dokumentiert auf einer Doppel-Live-CD.

Das sind nur wenige Beispiele, die verdeutlichen, warum man damals mit stolzgeschwellter Brust Frankfurter sein durfte. Heute hört man dagegen mit schöner Regelmäßigkeit beim Small Talk im Umfeld von Konzerten, wie leidenschaftliche Musikfans bedauern, wer hier auf Tournee alles nicht vorbeischaut. Leser beschweren sich schon mal, stellen die Situation überspitzt dar, listen auf, für wen man in andere Städte reisen müsste, und formulieren die forsche These, Frankfurt sei in Sachen Konzertveranstaltungen in die Drittklassigkeit abgestiegen. Auch weil Live Nation als deutsche Dependance des US-Medienunternehmens die SAP-Arena in Mannheim oder die Lanxess-Arena in Köln – so die Vermutung – der Festhalle vorziehe. Wo bleibt da der Lokalpatriotismus der im Dichterviertel residierenden Tour-Promoter?

„Der kann und darf leider nicht die einzige Bewertungsgrundlage sein, um Konzerte nach Frankfurt zu buchen. Natürlich haben wir eine starke Bindung zu unserem Heimatmarkt, und die Anzahl der Produktionen, die wir nach Frankfurt bringen, veranschaulicht unseren Bezug zur Stadt“, zählt Andre Lieberberg, neben seinem Vater Marek einer der Geschäftsführer von Live Nation Deutschland, die Auftritte von „Coldplay“, Bruno Mars, „Depeche Mode“, Bob Dylan, Xavier Naidoo und Kendrick Lamar auf. Zudem verweist er auf die kommenden Shows wie „Imagine Dragons“, Justin Timberlake, „2Cellos“, „The Script“ oder Rea Garvey. Klar, dass das die Fans von Lady Gaga, „Metallica“, Katy Perry, „Guns N Roses“, Billy Joel, „U 2“ und Shania Twain nicht versöhnen kann.

„Das einzige Problem ist, dass wir keine bestuhlte Arena für bis zu 12 000 Besucher haben und in solchen Fällen nach Mannheim ausweichen müssen“, tritt Lieberberg der Mutmaßung einer Bevorzugung der SAP-Arena aber entgegen. „Wir haben definitiv keinen Kooperationsvertrag, der eine Bevorzugung gegenüber der Frankfurter Festhalle als Austragungsort vorsehen würde.“ Für ihn gehören Locations wie die Festhalle, Alte Oper, Jahrhunderthalle, auch viele Clubs oder die Commerzbank-Arena, „auch und gerade weil wir hier zu Hause sind“, nach wie vor zur absoluten Spitzengruppe.

„Nur, eine moderne Multifunktionsarena mit bis zu 15 000 Plätzen würde dem Standort Frankfurt natürlich guttun“, bringt er einen Neubau ins Gespräch, „insbesondere, weil sich die Terminsituation in der Festhalle oftmals schwierig gestaltet.“ Natürlich werden die Entscheidungen, wer wann wo spielt, von den Managements und Agenturen in London, New York oder Los Angeles entschieden, hängen vom Routing einer Europa-, gar Welttournee in einem festgelegten Zeitfenster und von der Verfügbarkeit der Spielstätten ab, werden also nicht willkürlich, aber eben nach wirtschaftlichen Kriterien getroffen. Von Rock-’n’-Roll-Romantik keine Spur.

„Generell gehört Frankfurt zu den Top-5-Märkten in Deutschland. Natürlich gibt es Tourneen bei denen, speziell wenn es nur um ein einziges Konzert in Deutschland geht, Städte wie Berlin oder Köln enormes Potenzial bieten und teilweise auch von den Künstlern gewünscht werden“, bestätigt Lieberberg und spricht von der Kernkompetenz eines jeden Veranstalters, die Stärke und Popularität eines Konzertes oder einer Showproduktion richtig einzuschätzen und zu bewerten. „Dies kann ab und an dazu führen, dass wir einen anderen Markt als Frankfurt wählen.“ Aber eben nicht generell wie gemutmaßt. Ein Sprecher der FKP Scorpio Konzertproduktionen in Hamburg, die viele interessante Acts jenseits des Mainstreams auf die Straße bringen, versichert: „Frankfurt gehört für uns allein schon auf Grund der Lage, des Einzugsgebietes und der vielseitigen Veranstaltungsorte in den erweiterten Stammtourplan. Davon zeugen allein siebzehn derzeit bestätigte Konzerte bis Dezember 2018.“

Ralf Scheffler, der Chef der „Batschkapp“, reagiert mit Unverständnis auf die Kritik. „Das Gejammere, dass alles an Frankfurt vorbeiläuft, ist nichts Neues. Es gibt ja kein Recht darauf, dass in einer deutschen Großstadt eine bestimmte Anzahl an Pop- und Rockkonzerten stattzufinden hätte“, merkt er an. Seit mit dem Neubau der neuen „Batschkapp“ in Seckbach-Süd 2013 die Lücke der lange fehlenden 1500-er-Kategorie geschlossen wurde, bekommt Scheffler deutlich mehr Angebote. Allein in der „Kapp“ und dem „Nachtleben“ gibt es rund 400 Konzerte im Jahr. „In den letzten drei, vier Jahren finden hier mehr Konzerte statt als je zuvor“, betont er.

Mathias Weber, der als Redakteur den Veranstaltungskalender des „Journal Frankfurt“ betreut, hat in den veranstaltungsreichen Monaten September und Oktober im vergangenen Jahr 784 bzw. 880 Konzerte im Rhein-Main-Gebiet, davon 396 bzw. 426 allein in Frankfurt gezählt. Auch im Februar waren es wieder 749 Termine. Das spielt Scheffler in die Karten, wenn er resümiert: „Das Angebot ist im Moment so groß wie noch nie. Wir müssen uns hier nicht beschweren.“ Erst recht nicht, wenn man Aschaffenburg, Darmstadt, Mainz und Wiesbaden in 40 Kilometer-Radius mit in die Planung einbezieht.

In zwei Sparten sieht Scheffler Frankfurt sogar als federführend. Im deutschen Pop und im deutschen Hip-Hop. „Da kommt in Frankfurt alles, was Rang und Namen hat, durch und zwar von klein bis groß.“ Markus Gardian, der als Kurator Musik auch für den „Summer In The City“ im Palmengarten verantwortlich zeichnet, das Programm in der „Brotfabrik“ und im „Zoom“ bucht und zuletzt David Guetta in der Festhalle präsentierte, erinnert daran, dass für die auswärtigen Agenten immer noch ein Argument sticht, nach dem Frankfurt eben keine Medienstadt sei. Dann bleibt es, auch bei Newcomern, bei einer Vier- oder gar nur Drei-Städte-Tourneen mit Berlin, Hamburg und Köln plus München. Da gibt es zum Beispiel größere Indie-Rock-Szenen, einen besseren Mediensupport. „Was dort 500 Besucher zieht, bringt hier nur 300“, weiß Gardian und beklagt, dass Frankfurt auch keine passende Radiolandschaft dafür besitzt.

„Im Hip-Hop sieht das aber ganz anders aus: Da ist Frankfurt Top 2 wenn nicht Top 1“, unterstreicht er den wieder hergestellten „Erstaufführungsstatus“ des „Zoom“. „Es gibt einige Konzerte, die nur hier stattfinden, gerade die neuen Rap-Künstler treten zuerst im ,Zoom’ auf und dann vielleicht noch in Berlin“, erwähnt Gardian nicht ohne Stolz den Houstoner Travi$ Scott oder den Briten Stormzy, gerade in London als „Bester britischer Künstler“ mit dem renommierten „Brit Award“ ausgezeichnet. „Im Hip-Hop ist keine Stadt in Deutschland stärker“, stellt Markus Gardian fest.