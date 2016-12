Mit gesellschaftskritischen Fernsehspielen wie „Smog“ und dem Schwulen-Drama „Die Konsequenz“ machte er sich in den 70er Jahren einen Namen. Mit dem „Reifezeugnis“ schrieb Wolfgang Petersen dann „Tatort“-Geschichte. Der große Kino-Durchbruch folgte mit dem oscarnominierten „Das Boot“ sowie der „Unendlichen Geschichte“ – und damit die Fahrkarte nach Hollywood. Dort drehte er mit großem Star-Aufgebot Filme wie „In the Line of Fire – Die zweite Chance“ (mit Clint Eastwood), „Outbreak – Lautlose Killer“ (mit Dustin Hoffman), „Air Force One“ (mit Harrison Ford), „Der Sturm“ (mit George Clooney) oder „Troja“ (mit Brad Pitt).



Nach 30 Jahren Hollywood gibt der Regisseur nun ein deutsches Comeback: Er drehte mit „Vier gegen die Bank“ seine erste Komödie für das Kino. Bei dieser komischen Reifeprüfung setzt der 75-jährige Erfolgsregisseur auf das heimische Star-Quartett Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Bully Herbig und Jan Josef Liefers. Mit Wolfgang Petersen unterhielt sich

Bild-Zoom Foto: Clemens Bilan (dpa) Wolfgang Petersen hatte bei den Dreharbeiten viel Spaß.

PETERSEN: In lebe seit 1987 in Hollywood und habe dort naturgemäß nur Filme auf Englisch gedreht. Mit „Vier gegen die Bank“ wieder einmal einen deutschen Film zu inszenieren, dazu noch eine Komödie, war tatsächlich eine ziemlich aufregende Erfahrung für mich.

Hatten Sie im fernen Hollywood überhaupt eine Ahnung davon, welche Status Ihre Darsteller in der Heimat haben?

PETERSEN: Auch in Hollywood bin ich durchaus auf dem Laufenden, was im deutschen Kino passiert. Zum einen stimme ich beim Deutschen Filmpreis mit ab und sehe dadurch die aktuellen Produktionen. Zum anderen kommen deutsche Schauspieler bei einem Hollywood-Ausflug auch gerne bei mir vorbei. Und Til Schweiger kenne ich ja bereits seit den Zeiten von „Der bewegte Mann“.

Wussten Sie von den Einschaltquoten, die Jan Josef Liefers beim „Tatort“ macht?

PETERSEN: Den „Tatort“ sehe ich in Hollywood tatsächlich nicht, aber ich habe natürlich von diesem enormen Erfolg von Jan Josef Liefers gehört. Dieses ganze „Tatort“-Phänomen finde ich unglaublich. Jedes Mal, wenn ich Deutschland bin, läuft im Fernsehen irgendein „Tatort“. Wer von uns hätte damals gedacht, dass daraus solch ein Kult entstehen würde?

Wer hätte gedacht, dass Wolfgang Petersen einmal eine Komödie für das Kino drehen würde?

PETERSEN: Das geht auf meine Frau Maria zurück, die sagte: Warum machst du nicht einmal eine Komödie? Maria war 1976 bei der TV-Fassung von „Vier gegen die Bank“ meine Regieassistentin und meinte schon damals, dass sich dieser Stoff für eine Leinwandversion bestens eignen würde. Diese Idee habe ich seitdem nie aus den Augen verloren. Aber Komödie ist eben nun einmal das schwierigste Genre, das es gibt. Das wurde mir besonders deutlich bei meinen Begegnungen mit Billy Wilder, von dem ich sehr beeindruckt war.

Was macht die Komödie so schwierig?

PETERSEN: Man kann sich bei einer Komödie nicht verstecken. Beim Drama oder einem Actionfilm gibt es viele Tricks, mit denen man ein bisschen mogeln kann. Bei der Komödie muss alles auf den Punkt genau stimmen, sonst fangen die Zuschauer an zu murren und der Film funktioniert nicht. Insbesondere bei den Dialogen braucht es eine besonders große Sorgfalt, weshalb ich trotz aller Sprachkenntnisse eine Komödie auf englisch nie wagen würde.

Ihr Star-Quartett amüsiert mit den eigenen Komödien ein Millionen-Publikum. Ist es dann nicht wie ein Sack Flöhe hüten, wenn man solche Kaliber vor der Kamera hat?

PETERSEN: Diese Bedenken gab es am Anfang tatsächlich, manche befürchteten, dass daraus so ein Primadonna-Film werden könnte. Aber wie so oft im Leben war genau das Gegenteil der Fall. Die Dreharbeiten waren unglaublich entspannt, fast wie bei Kindern, die im Sandkasten spielen. Meine Stars waren sichtlich froh, hier einmal alles fallen lassen zu können, mit dem sie sich sonst als Regisseur oder Produzent so herumschlagen müssen.

Sie haben reichlich Star-Erfahrung in Hollywood. Gibt es Unterschiede, wie sich Eastwood und Clooney verhalten im Vergleich zu Schweiger und Schweighöfer?

PETERSEN: Ich hatte nie Probleme mit meinen Stars, selbst nicht mit einem Dustin Hoffman, der ja als sehr schwierig gilt. Da gilt einfach die alte Regel: Wenn jemand ganz oben ist, dann wird er eigentlich wieder ganz normal. Das ist in Deutschland nicht anders als in Hollywood. Meine vier Jungs gehören zum Besten vom Besten, was wir im deutschen Film haben – entsprechend problemlos lief alles ab. Für mich waren diese Dreharbeiten tatsächlich die besten meines Lebens.

Was ist die wichtigste Qualität, die ein Schauspieler haben sollte?

PETERSEN: Gutes Aussehen und Talent können sicherlich nicht schaden. Ganz entscheidend für mich sind allerdings die Augen eines Schauspielers, das ist eigentlich das, was einen Star ausmacht. Wenn sie die Augen in Großaufnahme auf der Leinwand sehen, da tun sich Welten auf.

Ihre Filme haben weltweit mehr als 1,7 Milliarden Dollar eingespielt. Sie haben Klassiker für das Fernsehen gedreht, die ihrer Zeit voraus waren – müssen Sie sich noch etwas beweisen?

PETERSEN: Ich würde schon gerne noch beweisen, dass auch eine Komödie von mir dem Publikum gefällt. Klar könnte ich mich längst zur Ruhe setzen, aber im Garten zu stehen und die Rosen schneiden, das reicht mir nicht so ganz. Ich brauche diese Anstrengung, die zum Filmemachen dazu gehört. Das ist bisweilen ein Kampf und ganz schön schwierig, aber es bedeutet immer Leidenschaft und Adrenalin für mich.

Der portugiesische Regisseur Manoel de Oliveira hat mit 104 Jahren noch Filme gedreht – wäre das Ihr Vorbild?

PETERSEN: Schön wär’s, wer weiß! Es gibt eine ganze Reihe von Regisseuren, die längst nicht an den Ruhestand denken und nach wie vor großartige Filme drehen. Denken Sie nur an Eastwood, Scorsese oder Ridley Scott. Ich würde aufhören, wenn ich das Gefühl hätte: Mein Gott, das wird nichts mehr! – aber dieses Gefühl habe ich derzeit glücklicherweise überhaupt noch nicht.

Haben Sie schon neue Pläne?

PETERSEN: Ich habe derzeit ein tolles Drehbuch für eine amerikanische Produktion auf dem Tisch – eine brisante Spionagegeschichte, die 1961 am Vorabend des Mauerbaus spielt. Ich habe also noch einen Koffer in Berlin.

Was vermissen Sie an Deutschland in Ihrem Hollywood-Exil?

PETERSEN: Mit Sicherheit nicht den kalten Winter in Berlin, als wir gedreht hatten. Abgesehen von meinen ganzen Freunden und Bekannten, vermisse ich viele kulinarische Genüsse. Von der Schweinshaxe über die Finkenwerder Scholle, den Labskaus und natürlich das deutsche Bier.