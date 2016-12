Glosse zu Weihnachten: Woran wir glauben

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Es ist gar nicht wahr, was wir vor vielen Jahren in der Schülerzeitung geschrieben haben. Weihnachten geht uns gar nicht auf die Nerven. Und die Verwandtschaft an den Feiertagen auch nicht. Wir fühlen uns überhaupt nicht konsumgestresst! Es muss ja nicht jeder was geschenkt bekommen, der sich ohnehin nie freut. Wir hatten jedenfalls alles rechtzeitig zusammen. Wir kochen auch gar nicht stundenlang. Es gibt nur Würstchen und Kartoffelsalat. Die Geschwister bringen Nachtisch mit. Wir freuen uns auf den Gottesdienst. Und danach auf die Bescherung. Vor allem der Kinder wegen natürlich. Oma ist dabei. Opa nicht mehr. Wahrscheinlich singen wir „O Tannenbaum“. Seinetwegen. Es war sein Lieblingslied. Vielleicht lesen wir eine Geschichte. Und danach spielen wir. Wir wollen alles gleich ausprobieren. Wir haben den Stollen auch noch gar nicht satt, und die Plätzchen ebensowenig. Alles ist selbstgemacht. Das ist nicht absurd. Das ist unser Weihnachten. Da hat der Terror keinen Platz. Die Hassfratzen nicht, die Ideologen der Unmenschlichkeit nicht. Das Böse nicht. Wir wollen Frieden haben. Und schließen alle mit ein. Wir sind guten Willens. Ist das die Weihnachtsbotschaft? Vielleicht. Wir glauben daran.