Theaterstück „Vereinte Nationen“: Zerstörte Gefühle im Mousonturm

Was richtet das Internet mit uns an? In seinem Theaterstück „Vereinte Nationen“ zeigt der österreichische Roman-Autor Clemens J. Setz im Frankfurter Mousonturm, wie Eltern ihre kleine Tochter zum Star im Netz machen. Doch die Realität verschwimmt, die Familie zerbricht.

Martina, sieben, sitzt in der Küche am Tisch und starrt unwillig auf ihren Teller mit Brei. Vor ihr steht der Papa (David Müller), so ein langer, dünner Schlonz mit hängenden Hosen, Turnschuhen und wirren Haaren, und meckert. Nein, doziert, belehrt, klagt an: „Wer mit Essen wirft, der muss lernen, dass er es nicht mehr machen wird, in Zukunft. Nie wieder“, weist der nerdartige Typ seine Kleine zurecht. Abstreiten nützt nichts. „Ah, die Verhandlungen fangen schon an. Sehr gut. ,Ich habe ja gar nicht. Es ist einfach durch die Küche geflogen.‘ Den Ton kannst du vor den Vereinten Nationen anschlagen, aber nicht bei mir.“ Martina rennt davon. Papa setzt sich, probiert vom Püree und – spuckt aus.

Immer mehr Clicks

Was war das jetzt? Eine dieser Alltagsszenen, in der Eltern versuchen, ihrem störrischen Kind etwas beizubringen? Haben wir da in dem Glaskasten auf der Theaterbühne, der wirkt wie ein Reihenhauswürfel in einer Vorstadtsiedlung, einem verschrobenen Erziehungsprojekt zugesehen? Nein. Einem Internetauftritt. Eltern inszenieren mit ihrer „kleinen Maus“ eine Wirklichkeit für die Kamera und stellen die Aufnahmen anschließend ins Netz.

Vater Anton tritt als strenger Erzieher auf und maßregelt. Tochter Martina weiß indes nicht, dass sie nur Teil eines Spiels unter der Regie ihrer Eltern ist und verhält sich eben „natural“. Während Mutter Karin anschließend tröstet und die Tränen trocknet. Alles fürs Publikum im Netz – und für uns, die wir als Theaterzuschauer in zweifacher Hinsicht Zeugen eines Fakes, einer gefälschten, arrangierten, bloß virtuellen Wirklichkeit sind.

Das Ganze wird (im Stück) natürlich ein Riesenerfolg im Internet. Oskar, der großmäulig geschäftstüchtige Cyber-Produzent und Freund der Familie, registriert am Set seines Tablets die steigenden Click-Zahlen. Bald darf die Netzkundschaft Wünsche anmelden und am Script der gefilmten Versuchsanordnung „mitschreiben“.

In den Romanen und Erzählungen des Literatur-Stars Clemens J. Setz, 1982 in Graz geboren, hat die Wirklichkeit stets etwas Psychopathologisches, Albtraumhaftes, Apokalyptisches. Sie zerfließt in verschiedene Wirklichkeiten, teilt sich in Meta-Ebenen. Das Bewusstsein löst sich auf, zerfällt in Räume, ergießt sich in parallele Ströme, bis es phasenweise wieder Halt findet in den geordneten Strukturen des Vertrauten. Setz’ Bücher – von den „Frequenzen“ über „Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes“ und „Indigo“ bis hin zu seinem letzten, monumentalen Roman „Die Stunde zwischen Frau und Gitarre“ – handeln, wenn sie überhaupt von etwas handeln, von den Schauern und Stürmen, vom Flimmern der Realität in unseren Hirnen, von den Kammern, Schächten und Verliesen unseres Bewusstseins, in dem sich unzählige Schichten und Fragmente überlagern und vernetzen: Erlerntes, Erinnertes, Gefühltes, Gewusstes, Halluziniertes, genetisch Codiertes, Geist und Natur, Kunst, und Sex, Paranoia und Psychose.

Wo ist die Rote Linie?

Im Vergleich zur Rätselhaftigkeit seiner Romane scheint Setz’ erstes Theaterstück recht übersichtlich. Es wurde kürzlich am Nationaltheater Mannheim uraufgeführt und nun bei den „Frankfurter Positionen“ gezeigt, die in diesem Jahr unter dem Titel „Ich reloaded“ den Menschen im digitalen Netz erkunden.

Regisseur Tim Egolf hatte offenkundig kein machtvolles Interesse daran, die Sache künstlich zu komplizieren. Eine Drehbühne gewährt Einblicke in verschiedene Räume. Aus dem mickrigen Reihenhaus-Block wird mit wachsendem Geschäftserfolg ein mondänes Penthouse. Die Garderobe der Eltern gewinnt an Schick, während die Tochter zu einer grotesken Horrorpuppe mutiert. Maßvoll kommen Videoprojektionen und Techno-Sounds zum Einsatz. Während David Müller den männlichen als den skrupulöseren und sensibleren Part gibt, stattet Anne-Marie Lux die Mutter mit Zügen einer etwas übersteuerten Speckgürtel-Bitch aus. Insgesamt wirkt das alles solide vom Blatt gespielt, eingerichtet als Lehrstück über die lädierte Familie im Internetzeitalter.

Spannend und mit durchaus kritischem Impuls zeigt die Inszenierung, wie sich die Beziehungen zersetzen, wie das Virtuelle die Gefühle korrumpiert. Immer mehr verlieren die Eltern Orientierung und Maßstäbe. Was ist Erziehung? Und zu welchem Zweck? Was ist Inszenierung (fictional), was kommt noch authentisch aus dem eigenen Selbst (natural)? Die Frage stellt sich zwar nicht Martina, aber immer dringlicher ihren Eltern: Wie weit bin ich bereit, für Geld zu gehen? Bis hin zum Einsatz körperlicher Gewalt? Welchen Regiewünschen der Vereinten Nationen der Internet-Nutzer verweigere ich mich? Wo ist die Rote Linie? Und wer ist das eigentlich, dessen Wünschen ich folge? Von Beginn an oszilliert das filmische Netz-Experiment ja zwischen animiertem Erziehungs-Ratgeber für Youtube und sadistisch-pädophiler Fantasie für Youporn-Abonnenten.

Die Mannheimer Produktion bleibt weitgehend im Naheliegenden und Struwwelpeterhaften. Das schadet keineswegs. Setz indes gehört zu den Autoren, deren Intelligenz und hintersinnige Imagination Spielräume für Deutungen noch ganz anderer Dimensionen eröffnen. Das Stück wäre ebenso vorstellbar als metaphysisch-theologisches Drama wie als melancholische Dystopie vom Scheitern des humanistischen Projekts Mensch.