Literatur-Nobelpreisträger: Zum 100. Geburtstag von Heinrich Böll

Über die Ernennung Heinrich Bölls zum Ehrenbürger der Stadt Köln hatten sich die Ratsmitglieder 1982 schnell geeinigt. Als es aber daran ging, die Begründung zu formulieren, kam es zu Streitigkeiten. Die CDU war zwar bereit, den „meisterhaften Erzähler und Schriftsteller von internationalem Rang“ zu würdigen, nicht aber den „mutigen Verteidiger der … freien Meinungsäußerung“ und den „kritischen und engagierten Beobachter gesellschaftlicher Fehlentwicklung“. Als Böll von den Unstimmigkeiten erfuhr, setzte er ein Telegramm auf: „Eine halbe Ehrung kann ich nicht als solche verstehen, da sich in ihr eine halbe Diffamierung verbirgt.“ Nur, weil der damalige Oberbürgermeister Norbert Burger vermittelte, schickte Böll das Telegramm nicht ab und nahm die Auszeichnung doch an.

Die Episode, die Ralf Schnell in seinem Buch „Heinrich Böll und die Deutschen“ wiedergibt, kann als exemplarisch gelten. Auch wenn heute der 100. Geburtstag des Nobelpreisträgers ansteht, werden viele zwischen dem Literaten und dem Gesellschaftskritiker unterscheiden. Obwohl Leben und Werk sich gerade bei diesem Autor nicht trennen lassen. Als Sohn eines Schreiners in der Kölner Südstadt geboren, ging er in die härteste Schule, die sich denken lässt: Im August 1939 wurde er einberufen und kämpfte bis Ende des Zweiten Weltkriegs als einfacher Schütze.

Ziviler Ungehorsam

Seine unter dem Titel „Man möchte manchmal wimmern wie ein Kind“ erstmals erschienenen Tagebücher aus dem Krieg geben einen Einblick in die Seelenlage des damals Mitte 20-Jährigen. Als ein General ihn fragt, ob er nicht gerne Soldat wäre, schweigt Böll, obwohl ein halbes Dutzend höherer Offiziere um ihn herum ein schneidiges „Jawohl“ erwartet. Zum ersten Mal übt er zivilen Ungehorsam, so wie er das später in seinem Leben immer wieder tun wird, wenn er gegen die Verlängerung des Wehrdienstes oder die Stationierung von Pershing-Raketen in Mutlangen kämpft, wenn er gegen Adenauer oder die katholische Kirche protestiert, aus der er als gläubiger Katholik 1976 austritt.

Aus der Kriegsgefangenschaft zurück, will Bölls Manuskripte niemand drucken. „Keine Sau will etwas vom Krieg lesen oder hören“, klagt er im Brief an einen Freund. Mit Kurzgeschichten, die seiner Ansicht nach der „Kurzatmigkeit der Epoche“ entsprechen, versucht er es weiter, während Ehefrau Annemarie als Lehrerin den Lebensunterhalt verdient. Erst nachdem Böll den Preis der Gruppe 47 verliehen bekommt, gelingt ihm mit „Wo warst du, Adam?“ (1951) der Durchbruch.

Es folgen sein „Irisches Tagebuch“ (1957) und Romane wie „Billard um halbzehn“ (1959) oder „Ansichten eines Clowns“ (1963). Anfang der 60er Jahre ist Heinrich Böll der erfolgreichste deutsche Autor nach dem Zweiten Weltkrieg. 1972 erhält er den Literaturnobelpreis. Ein Jahr zuvor sorgt „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ für heftige Diskurse. Als Kritik an der denunziatorischen Sprache der „Bild“-Zeitung gemeint, die für ihn Ausdruck des „nackten Faschismus“ ist, wird die Erzählung missverstanden, Böll gilt seither als Sympathisant der RAF. Rechtfertigung von Gewalt wird ihm vorgeworfen, auch wenn er sich davon immer distanziert.

Solschenizyns Läuse

Beschimpft und bedroht werden er und seine Familie. Trotzdem lässt er sich vom „Verfall der öffentlichen Meinung“ immer wieder in die Rolle des „Gewissens der Nation“ hineindrängen, wie er einmal äußert. In seinem Haus gewährt er Regimekritikern Asyl, was den DDR-Dramatiker Peter Hacks zu der selbstdiskreditierenden Aussage bringt: „Biermann hat in seinem Bett übernachtet, und ich hoffe, er hat nicht noch Solschenizyns Läuse darin gefunden.“ Einen „Herbergsvater für dissidierende Wandergesellen“ nennt der überzeugte Kommunist Hacks seinen bundesdeutschen Schriftstellerkollegen obendrein.

Mehr als einmal setzt sich Böll, der sich nicht vereinnahmen lässt, zwischen alle Stühle. Er kämpft gegen die Restauration in der jungen Bonner Republik und will von „Vergangenheitsbewältigung“ nichts wissen, fordert vielmehr Aufklärung der Kriegsverbrechen und gesellschaftliche Debatten, die er durch seine Bücher im Bewusstsein verankert wissen will.

„Ich lebe in dieser Zeit und schreibe für diese Zeit und meine Zeitgenossen“, sagte er einmal und wusste damals noch nicht, dass er damit zugleich die Ursache dafür lieferte, weshalb er nach seinem Tod 1985 aus dem Bewusstsein der Deutschen zu verschwinden droht. Schon zehn Jahre nach dem Erscheinen der „Katharina Blum“ sah es der Verlag für nötig an, ein Nachwort an die folgenden Generationen zu richten.

In der Zeit des Internets heute nötigt einem die Medienkritik an der „Bild“-Zeitung nur noch ein müdes Lächeln ab. Die Nachkriegszeit mit ihrem Pathos und die Bonner Republik gehören der Vergangenheit an. Heinrich Bölls Bücher werden zunehmend nur noch als Zeitdokumente gelesen. Ihn selbst aber hätte das wahrscheinlich gar nicht mal gestört.