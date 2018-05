Frankfurter Komödie: Zwei Paare haben Lust auf eine Verjüngungskur

Na dann herzlichen Glückwunsch! Zum 45. Geburtstag sieht Stephan Schlebergers Colin aus wie ein begossener Pudel. Unter seinem braunen Pullunder und in seinen etwas biederen Hausschluffen macht sich eine ordentliche Midlife Crisis breit. Da ist es auch kein wirklicher Trost, dass der Geburtstag mit einem befreundeten Ehepaar begangen werden soll. Hat man doch schon so viele Jahre gemeinsamen Urlaub im spanischen Torremolinos auf dem Buckel, dass selbst die anstehenden Ferien eher wie eine Last denn eine Lust erscheinen.

Da man gerade noch weiß, wie man Aufregung und Abenteuer schreibt, aber nicht mehr, wie sich das anfühlt, rackern sich in der Komödie von Peter Yeldham und Donald Churchill schon bald ein paar Mittvierziger ab, dem Leben einen frischen und ja, auch sexuell aufgeladenen Geist einzuhauchen. Denn mit Jim und Brenda treffen zwei etwas draufgängerische Charaktere ein. Und mit ihnen entsprechend anrüchige Pläne: Dirk Waanders’ Jim hat nämlich zwei junge Damen im Visier, von denen er sich für sich und Colin eine sehr körperbetonte Verjüngungskur verspricht.

Zum Angeln

Und Stephanie Theiß’ Brenda hat es auf einen jungen Mann abgesehen, der ihr Sohn sein könnte (Benjamin Martins als Richard). Da die jeweiligen Ehepartner natürlich nichts von den Plänen wissen sollen, sagen die Männer, dass sie zum Angeln nach Schottland wollen, während die Damen vorgeben, ihre Auszeit in Paris zu verbringen.

Dumm nur, dass Männer wie Frauen bei der Umsetzung ihrer eigentlichen Pläne auf das Haus von Colin und Jennifer (Christine Richter) setzen. Die Männer wollen dort die jungen Damen empfangen, Brenda das noch junge Objekt ihrer Begierde. Turbulenzen sind also vorhersehbar. Und so entspinnt sich unter der Regie von Stefan Schneider ein munteres und erheiterndes (Versteck-)Spiel, für das Thomas Grasshof mit seiner Bühne die passenden Voraussetzungen geschaffen hat: eine Terrasse mit kleiner Mauer, hinter der man sich verstecken kann, und natürlich zahlreiche Türen hinter denen die einen verschwinden, wenn die anderen ihre Pläne schmieden, oder, schlimmer noch, durch die immer dann jemand zu kommen droht, wenn es am wenigsten passt. Was für die Bühnencharaktere Stress bedeutet, ist für das Publikum natürlich ein schöner Spaß.

Geblümtes Sofa

Und so sieht man belustigt zu, wie Dirk Waanders’ Jim mit großspuriger Selbstüberschätzung aus dem geblümten Sofa und dessen Polstern der Freunde eine kleine Lustoase herrichtet, und weiß doch, dass irgendwann die beiden Ehepartnerinnen zurückkommen werden, um ihrerseits ihre Pläne im Haus umzusetzen. Tun sie auch. Allerdings sind in dem Moment bereits die weiblichen Verjüngungskuren im Haus (Carolin Freund und Deborah Müller) und müssen versteckt werden.

Stephanie Theiß’ Brenda wiegt bei fast jedem Gang ihre Hüften herrlich hin und her und ist damit das komplette Gegenteil zur eher etwas brav-bieder erscheinenden Jennifer von Christine Richter. Stephan Schlebergers Colin ist schön verdruckst und unbedarft, dass es in der Tat die stete Selbstüberschätzung seines Freundes Jim braucht, damit im Leben der beiden etwas passiert. Die Kostüme von Sandra-Li Maennel-Saavedra unterstreichen die unterschiedlichen Charaktere sehr schön.

Bilder im Programmheft zeigen, dass das Stück bereits 1977 in der Frankfurter „Komödie“ aufgeführt wurde. Dennoch kommt die Neuinszenierung so frisch daher, dass man nicht merkt, dass das Stück fast so viele Jahre auf dem Buckel hat, wie der an seinem Alter leidende Colin. Das liegt natürlich auch daran, dass die behandelten Themen von männlichen und weiblichen Begierden wie auch Midlife Crisis immer wieder erheiternd sind, weil unter Klischee und Witz auch Wahrheit hervorlugt – umso mehr, als zwei sehr unterschiedliche Paare gezeigt werden, deren Verschiedenartigkeit die Darsteller auch gelungen ausspielen.