Unter der Regie von James Gunn tritt die Chaos-Truppe aus „Guardians of the Galaxy 1“ erneut gegen unerwünschte Eindringlinge aus fremden Welten an.

Jahr für Jahr bringt das Comic-Unternehmen Marvel neue Superhelden-Spektakel in die Kinos, Filmreihen mit Vorgeschichten und Fortsetzungen. In dieser Massenproduktion wirkten die „Guardians of the Galaxy“, die vor drei Jahren ins Weltenrettergeschäft einstiegen, wie ein verzogenes Kind, das mit den Tischsitten nicht vertraut ist. Aber gerade dieser anarchische B-Movie-Charme, eine schräge Crew aus angeschlagenen Heldenfiguren, die dichte Gag-Folge sowie ein 70er-Jahre-Soundtrack führten zum Erfolg. Die Science-Fiction-Komödie konnte sich mit den hausinternen Konkurrenten „Spiderman“, „Ironman“ und „X-Men“ durchaus messen. Nebenbei wilderte die intergalaktische Multikultitruppe auf dem „Star-Wars“-Gelände, ohne daraus epische Ansprüche ableiten zu wollen. Die grüngesichtige Außerirdische Gamora (Zoe Saldana), der genetisch aufgerüstete Waschbär Rocket, der barbusige Muskelprotz Drax (Dave Bautista), das wortkarge Wurzelmännchen Groot und der Erdling Star-Lord (Chris Pratt) bildeten ein unterhaltsames Chaos-Team, das seine heroischen Aufgaben nicht allzu ernst nahm.

Nun wird das Unternehmen als „Guardians of the Galaxy Vol. 2“ unter der Regie von James Gunn weitergeführt und setzt gleich zu Beginn auf ironische Kontinuität: Während die schwerbewaffneten Kollegen gegen ein Schlangenmonster kämpfen, tanzt im Vordergrund der kleine Groot als putziges Maskottchen zu dem Super-Oldie „Mr. Blue Sky“ des „Electric Light Orchestra“. Das filmische Team hat sich mittlerweile zur begehrten Söldner-Truppe entwickelt, das den Planeten der goldglänzenden Hohepriesterin Ayesha (Elizabeth Debicki) gegen „interdimensionale“ Eindringlinge verteidigt. Als Rocket wertvolle Güter der Auftraggeber mitgehen lässt, werden sie von einer ganzen Armada vergoldeter Flugobjekte verfolgt und durch einen gewissen Ego (Kurt Russell) gerettet.

Der stellt sich als Star-Lords außerirdischer Erzeuger vor, den der Sohn einer alleinerziehenden Erdlingsmutter nie kennengelernt hat. Der superreiche und unsterbliche Daddy verfügt über einen selbsterschaffenen Planeten, der in feinstem 70er-Kitsch erstrahlt. Aber hinter dem gönnerhaften Auftreten des Alleinherrschers treten schon bald finstere Absichten hervor, die sich in einem ausgedehnten digitalen Effektegewitter entladen.

Der recht übersichtliche ödipale Konflikt erweist sich als genauso wenig tragfähig für zwei Kinostunden wie die eher schlaff-komische Gruppendynamik im Heldenteam. Dass sich die Handlung in unübersichtlichen Nebenerzählungen verliert, ließe sich verkraften, wenn der Film die solide Albernheit seines Vorgängers finden würde. Aber im Gegensatz zu den zahlreichen Explosionen auf der Leinwand zünden die müden Gags nur gelegentlich. Zu sehr ruhen sich die Figuren auf ihren Charakterisierungen aus Teil 1 aus und wirken in ihrem schrägen Dasein erstarrt.

Die zweite Begegnung mit den „Guardians of the Galaxy“ fühlt sich an, als würde man Leute, die man im Urlaub kennengelernt hat, nach drei Jahren wiedertreffen. Man erinnert sich verwundert an die gute Zeit, die man damals miteinander verbracht hat, und weiß nun im Gegensatz zu früher nichts mehr mit diesen ermüdenden Langweilern anzufangen. Schwach

