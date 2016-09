Neuer Hollywood-Film: „Absolutely Fabulous“: Botox nach der Party-Nacht

„Absolutely Fabulous“ ist Kult. Eindeutig. Wenn Sie jetzt nicht wissen, was „Ab Fab“ ist: Keine Sorge, da sind Sie in Deutschland nicht allein, und Sie haben die Chance, diesen überdrehten britischen Spaß kennen zu lernen. Edina und Patsy kommen mit einem atemlosen Abenteuer ins Kino. Die Story ist im Prinzip zweitrangig, das (Party)Leben der beiden Society-Ladys steht im Vordergrund – und ihre ewigen Verstrickungen in absurd-komische Peinlichkeiten zwischen Alltagsstress und Jetset-Feierei. So machen die beiden da weiter, wo sie in der Fernsehserie aus den 90er Jahren angefangen haben, nur eben viele Jahre später: Partys, Männer und viel, viel Alkohol. „Alle sind älter, aber nicht weiser oder vernünftiger geworden“, sagt Komödiantin Jennifer Saunders, die die Serie mitentwickelt hat.

Sie ist die leidlich erfolgreiche PR-Agentin Edina Monsoon, die vom Geld ihres Ex-Mannes lebt. Ihre Busenfreundin ist die Mode-Expertin Patsy Stone, gespielt von Ex-Bond-Girl Joanna Lumley.

Lumley ist mittlerweile 70, was ihr niemand ansieht, auch wenn natürlich ein paar Fältchen hinzugekommen sind. Saunders hat im Juli ihren 58. Geburtstag gefeiert. Doch die Spuren des Alterns werden nicht versteckt, sondern gnadenlos vor die Kamera gezerrt, ob sich Patsy nach durchzechter Nacht selbst Botox spritzt oder sich „Eddy“ in immer grellere Outfits hüllt, um auf jeden Fall hip und jung zu wirken. Hinter all den derben Späßen um Suff, Sex und Superstars wird so die Oberflächlichkeit, der Jugendwahn und Promi-Kult einer Spaßgesellschaft seziert, die in der Modewelt ihren Höhepunkt findet. Sehenswert

