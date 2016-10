„Er ist wieder da” für Europäischen Filmpreis nominiert

Der Europäische Filmpreis wird in diesem Jahr in Breslau verliehen, der Europäischen Kulturhauptstadt.

Die Hitler-Satire „Er ist wieder da” hat Chancen auf den Europäischen Filmpreis. Der Film von David Wnendt, der Adolf Hitler im Berlin von heute wieder auferstehen lässt, ist eine von drei nominierten Regiearbeiten in der Kategorie Komödie.

Am Start sind außerdem „Ein Mann namens Ove” von Hannes Holm (Schweden) und „Unterwegs mit Jacqueline” von Mohamed Hamidi (Frankreich), wie die Europäische Filmakademie am Dienstag in Berlin mitteilte.

Ebenfalls drei Filme gehen in der Sparte bester europäischer Animationsfilm ins Rennen: „Mein Leben als Zucchini” von Claude Barras (Schweiz), „Die rote Schildkröte” von Michael Dudok De Wit (Niederlande) und „Psiconautas” von Alberto Vázquez und Pedro Rivero (Spanien). Der Europäische Filmpreis wird am 10. Dezember in Breslau (Wroclaw) verliehen.

Über die Gewinner in den verschiedenen Kategorien stimmen die mehr als 3000 Mitglieder der Europäischen Filmakademie ab. Die Preise werden jedes Jahr abwechselnd in Berlin und einer anderen europäischen Stadt vergeben.

(dpa)