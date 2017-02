Neues Musical über Falco gastiert in Frankfurt,: „Er war der größte deutschsprachige Popstar“

Der Wiener Johann „Hans“ Hölzel alias Falco war der einzige Sänger, der es mit einem deutschen Lied bis auf Platz eins der US-Charts und der britischen Charts schaffte: „Rock Me Amadeus“. Am 19. Februar wäre er 60 Jahre alt geworden. Bereits am 15. Februar ist die Neuproduktion „Falco – Das Musical“ in der Alten Oper Frankfurt zu sehen, mit Alexander Kerbst in der Hauptrolle. Bis heute wurden von Falco mehr als 60 Millionen Tonträger verkauft. Wie Falco, der sein Leben 1998 in der Dominikanischen Republik auf tragische Weise aushauchte, wirklich war, erfuhr Olaf Neumann vom ehemaligen Manager Horst Bork.

Herr Bork, Sie waren von 1981 bis 1993 Falcos Manager. Warum ist die Faszination für den vor 20 Jahren verstorbenen Sänger ungebrochen?

HORST BORK: Falco war nicht ein Star, er war ein ausgewachsener Superstar. Und die Dimension eines Stars wird in der Regel erst dann ersichtlich, wenn er nicht mehr da ist. Und Falco hat alle wichtigen Elemente dieses Geschäftes auf den Punkt gebracht: tolle Songs, tolle Videos, tolle Konzerte und eine schillernde Persönlichkeit.

Es gab bereits das Musical „Falco Meets Amadeus“ und „F@lco – A Cyber Show“. Was hat „Falco – Das Musical“ dem Mythos Falco noch hinzuzufügen?

BORK: „Falco – Das Musical“ ist die erste echte Musical-Biografie, die sich dem musikalischen Werdegang des Popstars Falco und dem Menschen hinter den Kulissen nähert. Natürlich soll das Musical in erster Linie unterhalten und den Star Falco mit seinen markantesten Hits rühmen. Auf der anderen Seite gibt es die Schattenseiten in Falcos Leben, die man nicht verschweigen kann und auch nicht verschweigen sollte. „Falco – Das Musical“ wird Einblicke in die Gefühlswelt von Hans Hölzel geben und dennoch oder gerade damit dem Weltstar Falco ein würdiges Denkmal setzen. Dabei wird es schrill, bildgewaltig und ein wenig verrückt zur Sache gehen. Das Musical kann so den Menschen, den Skandal-Beschwörer und den perfekten Live-Performer wieder frisch ins Gedächtnis bringen und einiges von der Faszination vermitteln, die Falco damals zum Weltstar gemacht hat.

Sie fungieren hierbei als Berater. Was haben Sie den Musical-Machern geraten?

BORK: Ich habe versucht, die Person Hans Hölzel alias Falco den Machern möglichst nahe zu bringen. Sein Leben und seine Hits geben genug Stoff für ein spannendes Werk, da muss man nichts erfinden oder hinzufügen. „Falco pur“ war die Devise, und das ist sehr gut gelungen.

Polarisiert Falco noch immer?

BORK: Wie sehr Falco heute noch polarisiert, zeigen schon die vielen großen und kleinen Gespräche und Diskussionen, die ich mit dem Team hatte. Regisseur Peter Rein habe ich dabei als einen aufmerksamen, sehr interessierten Zuhörer kennen und schätzen gelernt. Er hat nicht nur die Falco-Biografie gründlich studiert, sondern sich darüber hinaus sehr mit dem Thema – oder besser gesagt der Kunstfigur Falco und dem Menschen dahinter befasst. Auch die Figur des Managers – also quasi meine Funktion – wird eine Rolle spielen. Hier geht es aber nicht um größtmögliche Authentizität, sondern darum, einen Erzähler der Geschichte und der Geschichten hinter der Geschichte zu haben.

Wie bewerten Sie heute, 20 Jahre nach seinem Tod, Falcos Einfluss auf die deutschsprachige Musik?

BORK: Darüber könnte man jetzt eine mehrseitige Abhandlung verfassen, ich versuche es in einigen Sätzen: Falco war nie Bestandteil der damals populären „Deutschen Welle“, dieser hat er sich nie zugehörig gefühlt. Er hatte vom ersten Moment an die Absicht, auch außerhalb der deutschsprachigen Grenzen erfolgreich zu sein. Und sein Beispiel, neue Wege zu gehen und alle musikalischen Konventionen außer acht zu lassen, hat eine Generation von Musikern beeinflusst. Er hat mit unverschämter Selbstverständlichkeit seinen Weg gesucht und gefunden.

Warum war Falco der Ihrer Meinung nach der „größte deutschsprachige Popstar aller Zeiten“?

BORK: Es hat vor Falco keinen Sänger gegeben, mit dem man ihn vergleichen konnte, und seit seinem Tod habe ich auch noch keinen gehört und gesehen.

