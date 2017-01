„Fack Ju Göhte 3” kommt im Herbst ins Kino

Festival in Frankfurt "Frankfurter Positionen" im Mousonturm: Wer bist du denn?

Das Internet ist längst zu einem Paralleluniversum geworden, in dem Menschen unter Pseudonym, als Maske oder Avatar bisweilen mehrere Existenzen führen. Die Performance "You Are Out There" fragt nach unserem wahren Gesicht. Oder anders: Gibt es uns überhaupt noch? mehr