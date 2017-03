„Fack Ju Göhte 3” mit Sandra Hüller als Lehrerin

Wie entstaubt man ein Kunstmuseum?

New York. Rund drei Millionen Menschen besuchen jedes Jahr das New Yorker Museum of Modern Art - und mit ihnen unter anderem Pollen, Dreck und Hautpartikel. Der ganze Staub muss auch wieder raus. Wie das geht zeigt jetzt ein Kunstprojekt. Wichtigstes Utensil: Spucke. mehr