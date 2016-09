Ausstelllung in Darmstadt: „Frühlingssturm“ von Ludwig von Hofmann: Der frische Wind der Freiheit

Mit Ankäufen, Schenkungen und Leihgaben erweitern die Museen in Frankfurt und der Region ihre Sammlungen. Dahinter stecken spannende Geschichten. In loser Folge stellen wir einige vor. Heute: Der „Frühlingssturm“ auf der Mathildenhöhe in Darmstadt.

Ein Jüngling, gänzlich nackt, eingerahmt von zwei jungen Frauen, ihre Kleider wehen im Wind. Die drei Figuren streben vereint zur Küste, auf die sich der Blick öffnet. Sie werden von der Sonne angestrahlt. Selbst die Wolken verheißen in diesem Bild Aufbruch und Dynamik.

Ludwig von Hofmanns Gemälde „Frühlingssturm“ entstand 1894/95 in Italien. Seit den 90er Jahren war das bisweilen als „Epochenbild“ und „Sinnbild des Jugendstils“ bezeichnete Werk dauerhaft auf der Mathildenhöhe in Darmstadt zu sehen. Im Jahr 2015 musste Hofmanns Gemälde jedoch restituiert werden. Es verließ Darmstadt und ging an die Erben des Berliner Zeitungsverlegers und Unternehmers Rudolf Mosse, der es Ende des 19. Jahrhunderts erworben hatte.

„Es war unser erster Restitutionsfall“, sagt Philipp Gutbrod, Direktor des Instituts Mathildenhöhe. Das Bild war bis zur NS-Machtergreifung im Musikzimmer des Mosse-Palais am Leipziger Platz in Berlin zu sehen. 1934 wurde es zwangsversteigert, 1941 gelangte es in die Städtische Kunstsammlung Darmstadt.

Vier Monate lang fehlte der „Frühlingssturm“ auf der Mathildenhöhe. Fast sah es so aus, als würde das Bild gar nicht wiederkommen. Rudolf Mosses Erben wollten es Anfang Juni 2016 beim Berliner Auktionshaus Grisebach versteigern lassen. Philipp Gutbrod war in Sorge: „Das Bild hätte zu einem Spekulationsobjekt werden können.“

Die Darmstädter Kunstsammler und Wella-Erben Sylvia und Ulrich Ströher konnten sich schließlich mit dem Auktionshaus und den Erben Rudolf Mosses einigen. Die Ströhers kauften das Gemälde vor der Auktion für einen Preis von 375 000 Euro und überließen es der Mathildenhöhe als unbefristete Dauerleihgabe. Die Rückkehr des „Frühlingssturms“ bezeichnet Gutbrod als einen „Riesen-Glücksfall“. Es sei ein „Identitätsbild der Mathildenhöhe Darmstadt“.

Sehnsucht nach Licht

Ludwig von Hofmanns Gemälde markiert in zweierlei Hinsicht einen Auftakt. Zum einen eröffnet es die Dauerausstellung „Weltentwürfe“ des Museums Künstlerkolonie. Als Besucher schreitet man unweigerlich darauf zu. Auch ist es als eine Art Prolog zu verstehen – zu dem künstlerischen und gestalterischen Schaffen, das sich um die Jahrhundertwende auf der Mathildenhöhe zu entfalten begann.

Der „Frühlingssturm“ zeugt auch von der Sehnsucht der wilhelminischen Industriegesellschaft nach Natur, Licht und körperlicher Gesundheit. Nicht umsonst war „Hygiene“ ein wichtiges Stichwort jener Zeit. Ludwig von Hofmann (1861–1945) war kein Mitglied der 1899 von Großherzog Ernst Ludwig gegründeten Künstlerkolonie Darmstadt. „Die ältesten Künstler der Mathildenhöhe waren Anfang Dreißig“, sagt Philipp Gutbrod. Landläufig werden die in der Künstlerkolonie entstandenen Architektur-, Möbel und Kunsthandwerk-Entwürfe mit dem Jugendstil assoziiert. Gutbrod stellt klar: „Wir kommen aus dem Jugendstil, aber es geht sofort in Richtung Moderne.“ Das belegt zum Beispiel eine Möbelgarnitur aus dem Jahr 1914, die in ihrer geometrischen Klarheit und Sachlichkeit kaum noch etwas mit dem verspielten Schwung des Jugendstils zu tun hat.

Der „Frühlingssturm“ ist indes nicht das einzige Exponat auf der Mathildenhöhe, das eine spektakuläre Geschichte zu erzählen hat. Philipp Gutbrod führt zu einer von Albin Müller gestalteten Orgel. Im Jahr 1908 wurde sie für Großherzog Ernst Ludwig entworfen. Es wurden zwei Exemplare gefertigt, davon wurde eins im Zweiten Weltkrieg zerstört. 2014 erhielt Gutbrod einen Anruf von einem Ehepaar, das die zweite Orgel besaß. Zur Freude Gutbrods schenkte das Ehepaar das kostbare Objekt dem Museum Künstlerkolonie: „Das ist für uns ein Sahnestück.“ Eines der persönlichen Lieblingsexponate sind für Philipp Gutbrod Keksdosen, die Emanuel Josef Mangold, ebenfalls Künstlerkolonie-Mitglied, für die Firma Bahlsen entwarf. Die mit aufwendigen Ornamenten und Illustrationen versehenen Dosen wurden aus Weißblech gefertigt, einem denkbar einfachen Material. Sie muten dennoch edel an.

Romantik bis Gegenwart

Als Direktor des Instituts Mathildenhöhe verantwortet Gutbrod auch Darmstadts Städtische Kunstsammlung. Sie umfasst etwa 15 000 Werke von der Romantik bis zur Gegenwartskunst. Ob sich in der Sammlung noch weitere zu restituierende Werke finden, wird nun im Rahmen eines neu eingerichteten Forschungsprojekts untersucht.

Dabei geht es um Kunst, die in der NS-Zeit den meist jüdischen Besitzern geraubt wurde. „Wir gehen das jetzt an“, sagt Gutbrod. Teile der Sammlung schlummern noch immer im Depot, viele Werke finden sich als Leihgabe im 2014 wiedereröffneten Hessischen Landesmuseum Darmstadt.