Erstufführung am Staatstheater Wiesbaden: „Hangmen“.: Auch Henker tragen Fliege und Melone

Ingo Kerkhof inszenierte am Staatstheater Wiesbaden in deutscher Erstaufführung Martin McDonaghs wunderbares Stück „Hangmen“.

Welch ein vitales Völkchen diese Iren doch sind! Während im Rest Europas das lebenspralle Drama als Sprach- und Spielform für die Bühne eher dahinwelkt und akademische Köpfe auf der Schleimspur Hegels den Theorie-Sermon dazu liefern, weshalb es so sein muss, wie es eben ist, knallen diese komischen Kelten nach und trotz Samuel Beckett immer noch einfach so Theatertexte mit allen Tugenden von einst heraus. Glückliche Insel, aus deren Grund gleich paarweise erstklassige Dramatiker sprießen!

Denn Martin McDonagh (46) ist der kleine Bruder John Michael McDonaghs, dessen „Am Sonntag bist du tot“ letzten Frühling in Mainz von priesterlichem Kindesmissbrauch erzählte.

Im Pub, auf dieser irischen Agora, spielt nun auch „Hangmen“, schon weil irische Henker ihre Popularität als Kneipiers zu versilbern liebten. Da schmeckten das Guinness und Kilkenny doppelt so gut. Dem Plural „Hangmen“ gemäß treten auf Matthias Schallers realistischer Bühne, deren Knastwände vom Anfang für den Rest der knapp drei Stunden zum Pub mit großer Theke zu ebenso realistischen Kostümen (Inhe Medert) werden, zwei Henker auf.

Erst flickt Irlands zweitbester Henker Harry (Tom Gerber: rollengemäß in Fliege und Melone) als eitler Exzentriker ohne Grundsätze lang und breit dem ihm verhassten besten Henker Pierrepoint (Uwe Zerwer in feinerem Stoff und Würde) am Zeug, schmuggelt er doch haltlose Vorwürfe gegen ihn in die Zeitung. Das provoziert kurz vor Ende Pierrepoints späten, aber gottgleichen Auftritt und macht Harry soooo klein mit Melone. Außerdem führt Pierrepoints Erscheinen inmitten einer lustigen Selbstjustiz- und Folter-Session dazu, dass das vor ihm versteckte Subjekt Mooney (Stefan Graf) nicht mehr bloß bedrängt wird, um dem vermeintlichen Frauenmörder zu entlocken, wo er Harrys Tochter Shirley (Llewellyn Reichman) gefangen halten könnte. Vielmehr steht Pierrepoint so fatal lange im Pub herum, bis Mooney an seinem Strick hinterm Vorhang vom Stuhl rutscht und sich selbst vom Leben zum Tode befördert.

Ganz schön schrullig

Viel mehr zur Handlung in ihren grotesken Wendungen braucht man kaum zu wissen. Dabei überzieht der Dramatiker sein Personal mit einem Netz verbindender Fäden. Zum Beispiel steht der kleine Underdog Syd (Ulrich Rechenbach) etwa so zu Harry, der seinen Assistenten einst wegen Unfähigkeit rauswarf, wie Harry zu Pierrepoint: der überforderte Zauberlehrling mit Rachegelüsten, die bös, aber komisch nach hinten losgehen und alles noch schlimmer machen. Fast klassisch im Sinn der Tragödie, stellt „Hangmen“ überdies einen anderen Justizmord an einem mutmaßlich Unschuldigen an den Anfang (Maximilian Pulst als Hennessy). Eine Schandtat, deren Schockwellen nie abebben werden.

Der Rest ist wunderbar glaubhafte und milieugerechte Charakterzeichnung. An die knüpfen Kerkhofs Schauspieler in Michael Raabs Übersetzung so begeistert an, als hätten sie ihr Lebtag nur auf diese Dramen-Chance gewartet. Liefert Llewellyn Reichmans Tochter Shirley (ist ihr walisischer Vorname ein gutes Omen?) im Speckfalten-Suit der Pubertierenden mit Mariel-Hemingway-Gesicht schon eine tolle Studie in Sachen quengelnde Adoleszenz und Raupe vor der Verpuppung, so wird Stefan Grafs findlingshaft irr-launischer, wie ein keltischer Naturgeist wirkender Mooney zum Glanzpunkt der Inszenierung. Ob man einen solchen benennen muss, bleibt allerdings die Frage, denn wie Benjamin Krämer-Jenster den halbtauben, langsamen und schrulligen Arthur (außerdem den Arzt) oder Uwe Kraus den lahmen Inspector Fry und Konstantin Bühler den hängelustigen Polizisten Bill interpretieren, läuft auf ebenso viele 1A-Charaktervignetten am Rande hinaus.

Nein, doch, es bleibt dabei: Graf überstrahlt sie alle.