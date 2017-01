Frankfurter Rémond-Theater: „Ladies Night“: Wenn auch die letzte Hülle fällt

Über den Inhalt dieser Erzkomödie von Stephen Sinclair und Anthony McCarten muss man nicht mehr viele Worte verlieren. Im Film („Ganz oder gar nicht“) und auf der Bühne feierten sie landauf, landab Erfolge: die Boys einer heruntergekommenen englischen Industriestadt, die ihre missliche Lebenslage, Geldmangel oder Alkoholprobleme in einer Idee verbindet. Sie lassen – gegen Bares – die Klamotten fallen, ganz professionell nach dem Vorbild der „Chippendales“. Denn sie wollen der Tristesse entkommen und endlich Erfolg bei den Frauen haben.

Vor zwölf Jahren sorgte Brabands genuine Sichtweise des Stücks für massenhaft besetzte Stühle im Zoo-Theater. Zum 70. Geburtstag des Hauses schaut man sich gerne und mit Vergnügen noch einmal die herrlich komische Story der Stripperkumpels an. Alles in allem ist diese gelungene, mal klamottige, mal zotige Inszenierung ein virtuoses Zusammenwirken mehrerer Theaterspezialisten: Neben Brabands pointierter Regie setzen Monika Seidls Kostüme, jeweils dem einzelnen Charakter der Akteure typisiert angepasst, und vor allem Angela Hercules-Josephs gewitzte Choreografien zu Songs von George Michael und den „Bee Gees“ mit dem entsprechenden rhythmischen Strip-Wumms Akzente. Das ist sexy, verführerisch, selbst wenn’s nicht beim ersten Versuch gleich klappt. Vor allem überzeugen die Schauspieler: Pascal Breuer gibt Craig, den durchtriebenen Hallodri, Sebastian Goder den Barry als aufschneiderischen Loser mit markigem Spruch („Hosen runter, Lümmel raus, aus die Maus“). Norman wird von Torsten Münchow mit dem Mute der Verzweiflung als Ehemann unter dem Pantoffel gegeben. Eduard Burza, Martin Böhnlein und Dominik Meurer als Wesley, Jay und Gavin, die Casting-Kandidaten, komplettieren das Team „Die wilden Stiere“, wie man sich kurzerhand als Auszieh-Truppe selbstbewusst nennt, auch wenn nicht jedes Mitglied über Männer-Idealmaß an Bauch und beim Brustumfang verfügt.

Schon die ersten Proben in Craigs Wohnzimmer trieben vor allen den Damen im Publikum die Lachtränen in die Augen.

Doch es kommt noch besser: Spätestens im zweiten Akt sind die durchaus zugespitzten Dialoge des Stücks Nebensache für die meisten Zuschauer. Sie fiebern vor allen Dingen einem Moment entgegen: Dem großen Auftritt der strippenden Boys, wenn die Spannung steigt, weil gleich die letze Hülle fällt. Die Nummer krönt die reizvolle Sozial-Milieustudie voller humoriger (Männer-)Erotik. Ein Clou.