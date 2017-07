Kino: „Moonlight“ unterm Sternenzelt

Zwei afro-amerikanische Jungs gestehen sich ihre Gefühle füreinander, und nur der Mond ist Zeuge der aufblühenden Liebe. Szenen wie jene aus dem oscargekrönten Film „Moonlight“ wirken noch stärker im Open-Air-Kino, wenn die Umgebung den Film optisch ergänzt und die Sichel des Mondes tatsächlich über den Köpfen der Zuschauer leuchtet.

In einem anderen Fall kann die echte Kulisse einen spannenden Kontrast zur erdachten Handlung bilden. Die Lebenswelt des Eigenbrödlers „Captain Fantastic“ (Viggo Mortensen) zu entdecken, der seine Kinder abseits jeglicher Zivilisation erzieht, entfaltet inmitten hessischer Hochhausschluchten seinen ganz eigenen Reiz. „Moonlight“ und „Captain Fantastic“ zählen zu den Höhepunkten des diesjährigen Programms beim „Freiluftkino Frankfurt“, das seine Leinwände vom 6. bis 29. Juli im Innenhof des ehemaligen Deutsche-Bank-Areals in der Großen Gallusstraße aufstellt. Bevor das Gelände künftig zu einem Hochhausviertel umgestaltet wird, dient es als Treffpunkt der Filmliebhaber.

Filme unter freiem Himmel „Freiluftkino“, Gallusstraße 10–14, Frankfurt. 6. bis 29. Juli. Einlass 19 Uhr, Beginn 21.30 Uhr. Eintritt 9 Euro. clearing

Zwar ist die allgemeine Kinobegeisterung in Zeiten von Online-Streamingdiensten gesunken, aber Open-Air-Vorstellungen erfreuen sich wachsenden Zuspruchs. Party-Atmosphäre und Gemeinschaftsgefühl entstehen. „Man nimmt das übrige Publikum viel mehr wahr als in einem üblichen Kino“, erklärt Marktforscher Pablo Assandri. „Das ist ein Gegentrend zur hochtechnisierten Vereinsamung in der eigenen Stube und ein Erlebnis-Mehrwert.“ Vereint unter freiem Himmel, in der Hand einen kühlen Drink, wartet man auf den Moment, in dem die Dunkelheit hereinbricht, das Licht der Leinwand aufleuchtet und die Zeit für Sommernachtsträume beginnt.

Im Land der Verspieltheit

Ein romantisches Musical wie „La La Land“ ist in seiner Verspieltheit geradezu geschaffen für das „Freiluftkino Frankfurt“. Wer sich durch die Swing-Melodien anstecken lässt, darf befreit von räumlichen Zwängen spontan mittanzen. Bei der Horror-Satire „Get Out“ hingegen werden Lachen und Gänsehaut gleichermaßen erzeugt. Als harten Kontrast präsentiert das Filmdrama „Elle“ einen Stoff, aus dem Albträume sind. Isabelle Huppert spielt eine Vergewaltigte, die sich an ihrem Peiniger zu rächen sucht.

Eine packende Vergeltungsgeschichte erzählt auch „Nocturnal Animals“, in dem die unglückliche Galeriebesitzerin Susan den Roman ihres Ex-Mannes in die Hände bekommt, einen brutalen Thriller, der mit ihrem eigenen Schicksal verknüpft ist. Hauptdarstellerin Amy Adams ist zudem im Science-Fiction Werk „Arrival“ zu sehen. Während sie als Wissenschaftlerin mit Außerirdischen Kontakt aufnimmt, können die Festivalbesucher den Blick zum Sternenzelt schweifen lassen und sinnieren, ob tatsächlich extraterrestrische Besucher im Anflug sind – oder doch eher Starkregen droht, der das Hollywood-Märchen unterbrechen würde. Alle Filme werden im Original mit deutschen Untertiteln gezeigt.

Neben dem „Freiluftkino“ sind die „Shorts at Moonlight“ für knackige Unterhaltung eine Adresse. Auf der Schlossterrasse in Frankfurt-Höchst laufen vom 12. bis 30. Juli wieder Kurzfilme, die Preise gewonnen haben. „Einen besonderen Akzent setzen wir dabei auf Produktionen aus dem Rhein-Main-Gebiet“, verspricht Gudrun Winter, Leiterin des Festivals. Das Programm besteht aus mindestens sieben Filmen pro Abend, die stilistisch höchst abwechslungsreich sind. Auf eine Komödie wie „Lift off“, bei der drei ahnungslose Astronauten ins All aufbrechen, kann ein Spionage-Thriller („Invention of Trust“), eine Liebesgeschichte („La Femme et le TGV“) oder ein berauschender Trickfilm folgen („Sternenjäger“). Am Ende des Abends entscheiden die Gäste per Stimmzettel, welcher Film der beste war und erleben die Macher im Interview. Viele Fragen liefern in diesem Jahr die Beiträge des Open-Air-Kinos im Garten des Städel-Museums. Dort, auf den grünen Hügelchen, dreht sich vom 12. Juli an alles um mysteriöse Momentaufnahmen, passend zur Ausstellung „Fotografien werden Bilder“. In Christopher Nolans Krimi-Puzzle „Memento“ jagt ein Mann den Mörder seiner Frau. Derweil schickt Wim Wenders in „Palermo Shooting“ einen Star-Knipser (Campino) auf die Suche nach dem Sinn des Daseins. Ein Meisterwerk, dem man die 50 Jahre seit seiner Entstehung nicht ansieht, ist „Blow Up“ von Michelangelo Antonioni. Im London der „Swinging Sixties“ lichtet der Fotograf Thomas (David Hemmings) ein Liebespaar ab und entdeckt auf den Vergrößerungen der Fotos die Indizien für einen Mord.