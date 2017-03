Premiere in der Oper Frankfurt: „Rigoletto“: Verdis Musik glüht und vibriert

Es war auf dem Weg zur Kirche. Die fromme Gilda bemerkte den Herzog und fand ihn schön und liebenswert. Ihrem Vater gegenüber verschweigt sie diese Begegnung, denn sie ahnt und hofft: Ihr bislang sittsames, langweiliges Leben wird sich nun verändern. Oben im Himmel wacht ein Schutzengel über sie, Gott und das Gebet werden es schon richten. Rigoletto freilich will seine Tochter von der Welt fernhalten. „Famiglia, patria, culto“, seine Familie, Heimat und Religion ist sie. Was er Behüten nennt, bedeutet für sie Gefangenschaft. Er empfindet sein Narrendasein, wie man heute sagen würde, als Verstoß gegen die Men-schenwürde – seine Tochter soll es einmal besser haben, ein Leben in Anstand und Treue und am besten im Verborgenen führen.

Gewalt am Hof zu Mantua

In diesem religiösen Zusammenhang erzählt Hendrik Müller Giuseppe Verdis Erfolgsoper neu, ohne alles, was Kirche heißt, zu denunzieren. Im Gegenteil. Das von Kälte, Rücksichtslosigkeit und Gewalt in Gestalt finsterschwarzgekleideter Männer (sehr sorg- und vielfältig die Kostüme von Katharina Weissenborn!) geprägte Leben am Hof zu Mantua stößt ab; es hat sich in einem von gotischen Spitzbögen umstellten Halbrund (Bühne: Rifail Ajdarpasic) eingerichtet. Wie Raubtiere werden die Akteure in Käfigen herabgelassen. Die keusche Gilda dagegen bewohnt einen weißen, hell ausgeleuchteten Container. Betreten lässt sich dieser Schutzraum nur von unten, über eine meist hochgeklappte Leiter. Karger Stuhl, karges Bett, sie im rot leuchtenden, hochgeschlossenen Kleid, ein vielsagendes Zwischending aus Ministrantenrock und Lustobjekt.

Die Frucht der Versuchung

Frische Luft zieht ein, wenn Giovanna, die strenge Wächterin (Nina Tarandek), die Fenster öffnet. Gildas Blick fällt nicht auf die vielen Kreuze an der Wand, sondern auf eine Vitrine mit einem Apfelbäumchen. Die Frucht der Versuchung leuchtet ihr entgegen, überreichen wird sie bald der als Student verkleidete Herzog, der frech und durchs offene Fenster einsteigt und rücksichtslos ihr Bett zertrampelt. Sie wird ihm wie einem Vampir ein Gesangbuch entgegenhalten, ein nur schwaches Abwehrmittel gegen die aufwallenden Gefühle.

Auch Rigoletto hatte seiner Tochter zum Abschied etwas geschenkt: eine Lilie, Symbol der Treue, aber auch der Vergänglichkeit. Zur finalen Warnung vor den Abgründen der Welt werden später sogar heilige Märtyrer aufmarschieren: der pfeildurchbohrte Sebastian, Andreas mit dem Schrägkreuz, Laurentius mit dem Grillrost, Katharina mit dem Rad, wie man sie aus zahllosen Darstellungen kennt. Sie stellen mit ihren Attributen eine Art lebendes Bild – eindringlich, aber vergeblich, das Schicksal nimmt seinen Lauf, ganz langsam ziehen sie sich zurück. Rigoletto hatte es zu Anfang schon geahnt, als er – als schwarzer Bischof verkleidet, der weltlichen und der religiösen Sphäre angehörend – ein kreisrundes Marienbildnis vom Büßerbänkchen nahm und es einfach aufaß. Hastig, wie zur Zerstörung oder Stärkung – auf in den Kampf, ab jetzt gilt’s dem Bösen!

Hinterlist und Grobheit

Der szenischen Eindringlichkeit steht die musikalische nicht nach. Das Opern- und Museumsorchester findet unter Carlo Montanaros Händen einen glühenden und vibrierenden Ver-di-Ton. Sängerfreundlich in der Lautstärke, straff und beweglich in den Tempi, transparent im Klang, präzise auch in der Koordination mit dem Männerchor (Einstudierung: Markus Ehmann). Kein Wunsch bleibt offen! Der überragende Quinn Kelsey vereint in der Titelpartie Hinterlist und Grobheit, wie sie sein Beruf verlangt, mit der Zärtlichkeit und unerbittlichen Sorge eines liebenden Vaters. Ebenso herausragend Brenda Rae; sie führt ihre Gilda von mädchenhafter Keuschheit über glühende Sehnsucht zu ersten ernüchternden Erkenntnissen, welch brutalen Preis die Liebe fordern kann. Die berühmte „Caro-nome“-Arie mit ihren virtuosen Spitzfindigkeiten kostet sie in alle Richtungen aus, bekommt auch Zeit hierfür – als Akt der Befreiung reißt sie ein paar Seiten aus dem Gesangbuch, obwohl auch da durchaus schöne Lieder drinstehen könnten. Wie wandlungsfähig, berührend und fesselnd ist diese wunderbare Stimme!

Auch Mario Chang debütiert in seiner Partie. Der Herzog von Mantua ist bei seinem kräftigen, hellen Tenor mit viel Schmelz bestens aufgehoben. Zielstrebig und skrupellos besingt Chang das junge Mädchen, im selben Ton die ältliche Gräfin von Ceprano (Julia Dawson) und später, auf einer rollenden Theaterbühne hereingezogen, die rundlich-resolute Maddalena (Ewa Plonka): Eine Frau muss her.

Bravos und Buhs

Changs Messa-di-voce-Passagen, wenn der Ton an- und abschwellen soll, auch in der Höhe, sind von beeindruckender Qualität. Das in „Rigoletto“ so präsente Böse kennt viele, meist bassbaritonale und altersbedingte Abstufungen: Sparafucil (jeder Ton eine Drohung: Önay Köse), Monterone (Magnus Baldvinsson), der Graf von Ceprano (Mikolay Trabka), Marullo (Iurij Samoilov), unter ihnen mit Borsa (Michael McCown) nur ein Tenor.

Bravos für Sänger und Musik, ein paar Buhs dazwischen für die Szene – besser könnte dieser Abend nicht sein!