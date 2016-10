„Sherlock” kehrt im Januar ins britische TV zurück

Die TV-Serie „Sherlock” mit Hauptdarsteller Benedict Cumberbatch kehrt am 1. Januar mit der vierten Staffel zurück ins britische Fernsehen.

Die erste neue Folge mit dem Titel „The Six Thatchers” werde an Neujahr ausgestrahlt, teilte die BBC am Mittwochabend mit. Schon vor drei Monaten war ein in düsteren Farben gehaltener Trailer veröffentlicht worden, der Szenen der vierten Staffel zeigt - unter anderem der Einsatz einer Spezialeinheit.

Eingeblendet werden im Trailer auf Englisch die Zeilen: „Alles, was Sie wissen, wird überprüft werden. Jeder, den Sie kennen, wird bedroht.” Aus dem Off ist Cumberbatchs Stimme zu hören: „Etwas kommt. Vielleicht ist es Moriarty, vielleicht auch nicht.” James Moriarty ist der Gegenspieler des Detektivs und dessen Assistenten Dr. Watson (gespielt von Martin Freeman). Die ersten Staffeln der Serie liefen in Deutschland im Ersten und hatten auch hierzulande gute Einschaltquoten erzielt.

(dpa)