Wolfram Koch im Mousonturm: „Tatort“-Kommissar, gibt in Frankfurt einen Theaterabend für Einar Schleef

Unter dem Titel „Ich bins deine Mutter“ erinnert Wolfram Koch im Mousonturm an den Sprechtheaterzerstörer Einar Schleef, der in den 80ern am Schauspiel Frankfurt wirkte.

Ist es nicht sonderbar, dass Wolfram Koch ausgerechnet dem Sprechtheaterzerstörer Einar Schleef einen eigenen Abend widmet? Wolfram Koch, dieser gründlich ausgebildete Staatsschauspieler, der an Frankfurts Hochschule für darstellende Kunst studiert hat, an den größten deutschen Bühnen auftritt und ganz klar ein Mann des klassischen Sprechtheaters ist. Oder wie war das, als er vor zehn Jahren am Frankfurter Schauspiel in der „Dreigroschenoper“ den Mackie Messer spielte und einen der markigsten Bertolt-Brecht-Sätze überhaupt aussprach: „Was ist der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank“? Sollte man einen solchen Satz etwa von einem Schauspielerchor zerhacken und von einem umhermarschierenden Darstellertrupp auf den Brettern zerstampfen lassen, wie der Regisseur Einar Schleef es getan hätte? Eben nicht. Man muss einen solchen Satz klar und deutlich und verständlich in den Saal sprechen und in die Publikumsköpfe bringen.

Eimer auf der Bühne

Dass Wolfram Koch dennoch dem verstorbenen Einar Schleef am 22. Februar im Frankfurter Mousonturm einen ganzen Abend widmet, muss mit seinem „Sinn fürs Experimentelle“ zu tun haben, wie er es einmal nannte. Als Koch in den 80er Jahren am Frankfurter Schauspiel auf Einar Schleef stieß, da war er wohl nicht so schockiert wie viele sonstige Theatergänger von der inszenatorischen Wut in dem Antikenprojekt „Mütter“ oder in Goethes „Götz von Berlichingen“. Es war die Zeit, als Schleef reihenweise Putzeimer auf der Bühne zum Stilmittel machte und ebenso reihenweise Frauen in Kittelschürzen ihre Schrubber in die Eimer tauchten, um schließlich den Boden zu scheuern, als wären sie engagiert für eine Säuberungsaktion gegen den Gedankendreck der DDR, die es damals noch gab. Und zwar jene DDR, aus der Einar Schleef in den Westen gekommen war.

Stumpfsinn des Ostens

Mitgebracht hatte Schleef, der bei allem künstlerischen Zorn menschlich höchst empfindsam war, ein zerrüttetes Leben, das er in Erzählungen und Tagebüchern beschrieb. Eben daraus hat Wolfram Koch seinen Monolog gefertigt. „Ich bins deine Mutter“ heißt er, in ungelenker Rechtschreibung, und er gibt Bruchstücke jener Telefonate wieder, die Schleef mit seiner Mutter Gertrud führte. Sie war in seinem Geburtsort Sangerhausen geblieben und musste aus diesem Dorf in Sachsen-Anhalt mit dem Bus nach Ost-Berlin zur dortigen Telefonzelle fahren, um mit ihrem Sohn sprechen zu können. Ihren fernmündlichen Begrüßungsworten „Ich bin’s, deine Mutter“ folgten dann Berichte, Klagen, Vorwürfe, kurzum Schilderungen aus ihrem Alltag, der immer auch DDR-Alltag war, stumpfsinnig, bedrückend, schwer erträglich.

Das Komische im Tragischen erkennbar zu machen, hat Wolfram Koch sich für seinen Soloauftritt zur Aufgabe gewählt. Dazu trägt der in Frankfurt-Sachsenhausen wohnende Schauspieler, der am 10. Februar 55 Jahr alt wird, mit einer Malerin verheiratet ist und vier Kinder hat, ein mittelbraunes Frauenkleid. Er spielt aber sämtliche Rollen, auch die der Männer. Viel Makabres ist dabei. Denn Tod und Freitod kommen in Schleefs Texten reichlich vor. Sich vor einen Zug zu werfen, scheint für seine Figuren eine der leichtesten Übungen.

Sprechen und Stottern

Schon 1961 hatte Schleefs Familie die Republikflucht geplant. Doch sie scheiterte, und Einar kam erst 1976 „rüber“, als längst Erwachsener. Seit einem Unfall in der Kindheit litt er an einer Sprechstörung, und sein Stottern wirkte stets wie der ganz persönliche Ausdruck jener Sprachzerstörung, die er als Theaterregisseur betrieb. Seine Massenszenen hingegen waren sehr effektvoll choreografiert und nutzten das Bockenheimer Depot als außergewöhnlich großzügige Spielstätte wie seither nur noch die wenigsten Produktionen.

Wolfram Koch wiederum trägt seinen „Sinn fürs Experimentelle“ auch nach Schleefs Tod im Jahr 2001 mit Beharrlichkeit durch sein Berufsleben. Als Kommissar Paul Brix im Frankfurter „Tatort“-Fernsehkrimi ist er seit 2014 die männliche Leitfigur der oft spinnerten Drehbücher. Zuletzt war die Folge „Land in dieser Zeit“ ein Graus. Da ist dann auch der beste Schauspieler verloren. Aber es gibt immer wieder ein neues Experiment, auf Pech folgt ja oft Glück, und langjährige Beziehungen zu Kollegen helfen über Reinfälle hinweg. So hat Wolfram Koch nicht nur Bertolt Brechts Gangsterboss Mackie Messer in Frankfurt gespielt, sondern auch an der früheren Bühne von Brecht gearbeitet – am Berliner Ensemble. So wie einst Einar Schleef. Und so wie Margarita Broich, die seinerzeit in Schleefs Frankfurter „Götz“-Inszenierung als Adelheid zu sehen war und nun neben Koch als Kommissarin im „Tatort“ zu sehen ist. Auch sie steht in der langen Brecht-Tradition und war in vielen Inszenierungen des Brecht-Schülers Heiner Müller dabei. Aus einem solchen Zusammenspiel, über Jahrzehnte hinweg gepflegt, lösen sich Schauspieler mit bestimmter Weltanschauung nicht so leicht.

Spiritistische Sitzung

Wenn es also im Mousonturm heißt „Ich bins deine Mutter“, dann ist unsichtbar im Raum nicht nur Frau Gertrud Schleef mit anwesend. Dann finden sich auch Einar Schleef, Heiner Müller und Bertolt Brecht ein. Es wäre nicht die erste Theateraufführung, die einer spiritistischen Sitzung gleicht. Im Geiste derer, die bereits gegangen sind. Für all jene, die noch hier sitzen.

