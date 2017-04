Staatstheater Mainz: „Volksfeind“: Die Wutbürger toben

Dariusch Yazdkhasti inszenierte „Ein Volksfeind“ des Norwegers Henrik Ibsen am Staatstheater Mainz sehr zeitgenössisch: als ein Stück über Wutbürger.

Immer wieder schön, wenn sich ein paar Vorgestrige, die sich für die Zukunft halten, vor aller Augen lächerlich machen, statt wie erhofft den kranken „gesunden Volkszorn“ zu entfachen. Aber gemach.

Henrik Ibsens „Volksfeind“ ist Südnorwegens „Der Weiße Hai“, nur hundert Jahre früher. Hier wie dort herrscht ein heimliches Übel, das aufzudecken oder nicht Wohl und Wehe eines Küstenstädtchens besiegeln könnte. Bei Ibsen (1828–1906) vergiften verseuchte Quellen Trinkwasser und Badende, bei Spielberg frisst der Hai sie gar in einem Stück. Macher und Honoratioren opfern jeweils lieber Menschen als das gute Geschäft, doch schreit ein Aufrechter, so bei Ibsen der Badearzt Thomas Stockmann (Klaus Köhler), die Wahrheit heraus und kämpft. Dafür erst als Volksfreund bejubelt, dann als Volksfeind verhasst, nimmt ihm sein Bruder (Henner Momann als Bürgermeister) die „kompakte Mehrheit“ weg, indem er dieser zeigt, wo der Honigtopf steht. Die Gäste brauchen wir: tot oder lebendig.

Lauter fiese Tricks

Eingangs spielt das Geschehen locker vom Hocker mit Sprüchen wie „Dr. Stockmann – der Arzt, dem die Frauen vertrauen“ beim Grillen, mit viel Livemusik auch und Lametta-Böllern, vor dem frischbezogenen Scheunen-Haus des Doktors (Umzugskartons! Bühne: Anna Bergemann). Er bewohnt es mit seiner qua Regie geschwängerten Frau Kathrin in wechselnden Grundfarben (Kostüme: Katharina Kromminga), deren Darstellerin Anika Baumannn in Mainz auch Lehrerin ist, also mit der eigenen Tochter verschmilzt. „Papa“ nennt sie den Doktor einmal.

Nach der Pause ist der Bühnenboden hochgeklappt und zeigt nur das Rednerpult der Volksversammlung für Akt 4. Statt noch die Schließung des Bades zu fordern, rutscht der beleidigte Doktor wegen fieser Verfahrenstricks der opportunistischen Schreiberlinge Hovstad (Sebastian Brandes) und Aslaksen (Armin Dillenberger) in Schimpftiraden auf die Gesellschaft ab. Die Klugen sollten herrschen. Die Darsteller, darunter kurz der vom „Bürgermeister“ herablassend behandelte Staatstheater-Intendant Markus Müller, öffnen die Versammlung alsbald zum Gespräch mit den Mainzern, wobei Stockmann gegen die Eliten und das „Dickicht von Konsens und Katzbuckeln“ schimpft, was nach Losungen im AfD-Stil klingt.

Das wirkte prompt als Käse in einer Mausefalle für Populisten-Anhänger, als zwei angejahrte Exemplare im Zuschauerraum mit Inbrunst darauf ansprangen und eigene Slogans aus der „Werkstatt Goebbels“ riefen. Wie verwundert war dann die Alte („Meinungsdiktat!“), als ihre Wortbrocken ohne jede Kohärenz („alles dieselbe Taktik! Personalisieren! Aussondern!“) keine Verbrüderung auslösten, sondern peinliche Berührtheit. Und wie verblüfft der Mann an ihrer Seite, als sein Spruch „Fake News! Sit down!“ anders als erträumt oder zu Hause gewohnt weder Akte unterwürfigen Gehorsams noch johlende Zustimmung zeitigte.

Weil Theater leben soll und darin seine Notwendigkeit beweist, ist diese Episode die Achse, um die sich alles dreht. Natürlich zeigt der Blick ins Programmheft, dass die „Bürger*innen“ eben doch eingebaut waren: Kunstwesen. Nur möchte man nicht ausschließen, dass die Mausefalle mitunter echte, nicht nur Plüschmäuse fängt. Alles sehr lebensecht gemacht also, bis hin zum gütlichen Vermitteln des Aslaksen-Darstellers. Und wer weiß, vielleicht waren Philemon und Baucis ja doch „echte“ AfD-Aberranten? Ein Vexierspiel mit Polit-Entarteten in Gestalt von rechten Zombies.

Regisseur Yazdkhasti hat das Stück bei aller Freiheit im einzelnen sehr genau inszeniert. Seine Darsteller gaben auch jenseits musikalischer Talente feine Arbeitsproben ab. Wunderbar die einstudierte Glätte von Momann als Floskelfabrikant, noch besser der Auftritt des Doktors als Wilder Mann mit zotteliger Ethno-Kopfmaske und ebenso, wie Yazdkhasti ihn als Luther-Reinkarnation am Rand zur Katastrophe Apfelbäumchen pflanzen lässt. Die Opportunistenriege, zu der noch Nicolas Fethi Türksever als Billing zählt, führt Studien moralischen Selbstbetrugs vor, derweil Baumann ihrer Kathrin/Petra feine Farbnuancen abgewinnt.