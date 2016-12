Museum Giersch: „Wir hängen nichts nur so hin“

Das Museum Giersch ist erst 16 Jahre alt, hat sich aber rasch am Museumsufer etabliert. Es bringt eine regionale Note in das internationale Flair am Main. Seit der Eröffnung wird das Haus geleitet von dem jetzt 62-jährigen Kunsthistoriker Manfred Großkinsky. Mit ihm sprach Christian Huther über die Geschichte und Zukunft des Museums.

Herr Großkinsky, anfangs wurde das Museum sehr kritisch gesehen, sogar abschätzig belächelt. Sie haben die Skeptiker belehrt, dass es lohnt, sich den regionalen Künstlern zu widmen.

MANFRED GROSSKINSKY: Diese Einschätzung hat sich schnell gewandelt. Anfangs konnte man sich wohl nichts unter der Thematik „Regionale Kunst“ und dem Forschungspotential vorstellen. Aber diese Skepsis war für uns eine Herausforderung. So haben wir erstmals Willi Baumeisters Frankfurter Jahre von 1928 bis 1933 vorgestellt. Oder den in Wien geborenen, aber lange in Frankfurt lebenden Anton Radl, der bald nach seinem Tod 1852 vergessen wurde. Inzwischen haben wir eine breite Anerkennung, was sich auch daran zeigt, dass wir viel leichter Leihgaben erhalten. Von der Hamburger Kunsthalle kam mal das Lob, dass sie uns gern Gemälde ausleihen, denn wir würden diese nicht nur einfach an die Wand hängen, sondern intensiv mit ihnen arbeiten.

Sie waren lange an Museen in Karlsruhe und auf der Darmstädter Mathildenhöhe tätig, sogar als Galerist in Karlsruhe. Promoviert haben Sie über Eugen Bracht, einen Landschaftsmaler des wilhelminischen Kaiserreiches. Ist Bracht nun in der Wertschätzung gestiegen, in Museen und im Handel?

GROSSKINSKY: Bracht ist nun zwar besser in Museen vertreten, aber eher ein Fall für Privatsammler. Seine Orientlandschaften erzielen bis zu sechsstellige Preise, kleine Studien sind bereits ab 1300 Euro zu haben.

Und andere Künstler, die Sie vorgestellt haben?

GROSSKINSKY: Bei dem Frankfurter Maler Carl Morgenstern haben sich die Preise inzwischen verdoppelt. Aber das ist ein Ausreißer. Meistens steigen die Preise nur bei internationaler Kunst, bei regionaler Kunst zählt hauptsächlich die Qualität des jeweiligen Werkes. Wer Kunst sammeln möchte, kann zurzeit sehr gut mit der Kunst des 19. Jahrhunderts einsteigen.

Wie viele Besucher haben Sie bei einer Ausstellung?

GROSSKINSKY: Das ist sehr unterschiedlich. Bei einer eher speziellen Schau mit alter Fotografie hatten wir 6000 Besucher, bei einer Schau zum Expressionismus im Rhein-Main-Gebiet 33 000 Besucher.

Sie erarbeiten zwei große Ausstellungen im Jahr. Wie groß ist Ihr Team, wie viele Ausstellungen haben Sie realisiert?

GROSSKINSKY: Wir haben nur 4,75 Stellen, davon 2,75 im wissenschaftlichen Bereich. Bisher haben wir 34 Sonderausstellungen organisiert, immer mit Katalogen. Dazu kommen 17 kleinere und kürzer dauernde Ausstellungen.

Seit zwei Jahren ist die hiesige Goethe-Universität der Betreiber des Hauses. Weshalb?

GROSSKINSKY: Herr Giersch hat das Museum der Universität zu deren 100-Jahre-Jubiläum überlassen. Er setzt damit auf eine inhaltliche Weiterentwicklung und auf ein anderes Image des Museums unter dem Dach der Uni. In den USA hat jede wichtige Universität ein eigenes Museum, so seine Überlegung. Die Goethe-Universität hat das Personal übernommen, die Stiftung Giersch gewährleistet mit 500 000 Euro pro Jahr den Ausstellungsbetrieb. Dieser Vertrag gilt für 30 Jahre.

Ändert sich dadurch das Profil des Hauses?

GROSSKINSKY: Unser bisheriges Profil soll erhalten bleiben und dabei eine Facette stärkeres Gewicht bekommen: das Museum Giersch der Goethe-Universität als „Fenster der Universität“ zur Stadt Frankfurt und der Region Rhein-Main, als Schauplatz von Ausstellungsprojekten, in denen bedeutsame Aspekte des wissenschaftlich-intellektuellen Lebens der Goethe-Universität exponiert werden.

Welche Ausstellungen planen Sie?

GROSSKINSKY: Ab März 2017 stellen wir die abstrakte Kunst der 1950er Jahre mit den drei wichtigsten Gruppen vor: „Quadriga“ in Frankfurt, „ZEN 49“ in München und „Junger Westen“ in Recklinghausen. Danach folgt Eric Isenburger, ein vergessener jüdischer Maler aus Frankfurt. Geplant sind auch Ausstellungen mit ethnologischen Themen, so über die Felsbildzeichnungen und die Künstlerinnen des Frobenius-Instituts.

Auffällig ist, dass im Museum Giersch die digitalen Medien keine große Rolle spielen. Weshalb?

GROSSKINSKY: Lediglich drei Prozent der Besucher nahmen unsere Audioguide- oder App-Angebote wahr. Hingegen erfreuen sich unsere analogen Vermittlungsformate wie Saaltexte und Objektschilder einer großen Resonanz.

Sind die Besucher heute anders als im Jahr 2000?

GROSSKINSKY: Ja, sie sind anspruchsvoller geworden, um nicht zu sagen emanzipierter. Die Besucher artikulieren ihre Bedürfnisse, wollen umfassend über die Kunst und deren historische Hintergründe informiert werden – und sie haben sich daran gewöhnt, in unseren Ausstellungen Entdeckungen zu machen.

Wie lange werden Sie noch das Haus leiten? Und was haben Sie dann vor?

GROSSKINSKY: Ich werde in drei Jahren, Ende 2019, in Ruhestand gehen. Langeweile wird nicht aufkommen, da ich viele Themen angesammelt habe, die ich vertiefen möchte. So will ich das Werkverzeichnis von Eugen Bracht publizieren, auch seine Orient-Briefe edieren. Außerdem werde ich mich meinen Hobbys widmen – dem Sammeln zeitgenössischer Kunst, dem Reisen, Wandern und Kochen. Aber dazu ziehe ich wieder nach Karlsruhe, wo auch meine Frau lebt.

