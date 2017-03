Neue Serie von Matthias Schweighöfer: „You Are Wanted“ : Schneller, schriller, schräger

„Fremdschämen für Fortgeschrittene“, steht auf dem Werbeplakat zur neuen Comedy-Serie „Jerks“. Der Klamauk um den peinlichen Alltag zweier Kumpels in der Midlife-Krise, gespielt von Christian Ulmen und Fahri Yardim, hat keine feste Sendezeit. Er kann seit Februar jederzeit im Internet abgerufen werden – sofern der Kunde dafür zahlt. „Jerks“ ist die erste Eigenproduktion der Online-Videothek Maxdome, die damit den Schritt zum „echten“ Fernsehstudio vollzieht.

Auch die Konkurrenzportale Amazon Prime und Netflix gehen dazu über, Inhalte für den deutschen Markt selbst zu produzieren. Google und Facebook werden folgen. Ob wirklich alles zum Fremdschämen ist, was die neuen Medien künftig im Netz anbieten, wird sich zeigen. Sicher ist, dass eine Flut deutscher Serien ins Haus steht.

An diesem Freitag startet „You Are Wanted“. Matthias Schweighöfer spielt einen Hotelmanager, dessen glückliches Familienleben durch einen mysteriösen Hacker bedroht wird. An der Seite von Matthias Schweighöfer sind Stars wie Karoline Herfurth, Alexandra Maria Lara und Tom Beck zu sehen. Der Sechsteiler stammt aus dem Hause Amazon, genau wie „Deutschland 86“, Fortsetzung der Spionage-Serie „Deutschland 83“, die auf RTL nur mäßige Quoten erzielte. Auch die Komödie „Pastewka“, nach sieben Staffeln von Sat.1 abgesetzt, wird mit Geldern des US-Versandriesen wiederbelebt.

Im Sünden-Babel

Der Rivale Netflix setzt auf eine Mischung aus Krimi und Horror mit dem Titel „Dark.“ Regisseur Baran bo Odar und Drehbuchautorin Jantje Friese erzählen die Geschichten von vier Familien in einer fiktiven Kleinstadt, in der ein Junge verschwindet. Die Spuren des Rätsels reichen bis in die 50er Jahre zurück. Am Set versammelt sind Spitzenkräfte wie Mark Waschke, Karoline Eichhorn, Angela Winkler und Michael Mendl.

Nicht minder historisch kommt „Babylon Berlin“ daher. Tom Tykwers bildgewaltiger Mehrteiler nach dem Krimi „Der nasse Fisch“ von Volker Kutscher ist in den wilden 20ern angesiedelt. Die wohl teuerste Serie aller Zeiten soll im Oktober zunächst beim Pay-TV-Anbieter Sky laufen. ARD-Gucker müssen sich bis 2018 gedulden, ehe sie einen Blick aufs Berliner Sündenbabel werfen dürfen. Und Sky hat sich die Rechte an einem weiteren Prestige-Projekt gesichert. „Das Boot“, einst ein Meisterwerk des Anti-Kriegsfilms, geht im kommenden Jahr erneut auf Feindfahrt in acht Episoden zu je einer Stunde.

Woher rührt das plötzliche Interesse der Online- und Abokanäle an Serien „made in Germany“? Haben börsennotierte Unternehmen ihre Mäzenatenherzen für die Förderung nationaler Künstler entdeckt? Oder steckt dahinter eher ein knallhartes Geschäftsmodell milliardenschwerer Konzerne? „Es ist gerade eine Pionierzeit für Fernsehmacher angebrochen“, verkündet der Produzent Quirin Berg („Dark“). Werbewirksam schwärmen er und seine Kollegen von den unbegrenzten Möglichkeiten, die ihnen seitens der brötchengebenden Internet-Multis geboten würden. Freiheit bei der Themenwahl und beim Casting, hohe Budgets, kein Quotendruck. Man sei nicht darauf angewiesen, ein möglichst breites Publikum anzusprechen.

Bei Amazon, Netflix und Co. finden selbst sperrige Geschichten ihre Nische, lautet der fromme Wunsch der Kreativen. So muss das Fernsehen der Zukunft aussehen, findet auch Lothar Mikos, Professor an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg. „Deutsche Sendeanstalten wurden bislang dominiert von risikoscheuen, selbstzufriedenen Typen mit Provinzhorizont und dem Hauptanliegen, möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten.“

Werbung im Internet

Dergleichen hört Netflix-Chef Reed Hastings gerne. Der 56-jährige Milliardär gefällt sich in der Rolle eines risikofreudigen Revolutionärs, der mit etablierten Sendern aufräumen will. „Netflix wird zeigen, wie Kunst in der ganzen Welt erfolgreich gemacht werden kann.“ Die stolze Summe von 1,75 Milliarden Dollar habe sein Unternehmen in europäische Produktionen investiert, um das Internet als „Triebkraft der Kommunikation“ zu nutzen. Wenn es um die Beantwortung kritischer Fragen geht, gibt sich Hasting gegenüber Journalisten indes ähnlich kommunikativ wie US-Präsident Trump. Warum sich Netflix – bei aller Sorge um Europas Kunst – bisher weigert, in die deutsche Filmförderung einzuzahlen, obwohl es ein Gesetz vorschreibt, erklärt der US-Manager nicht.

Großes Schweigen herrscht ebenfalls, wenn es um die konkrete Zahl der Abonnenten oder Zuschauerquoten geht. Obgleich bekannt ist, dass Netflix und Amazon die Sehgewohnheiten ihrer Kunden mittels Computeralgorithmen haargenau überwachen, werden keinerlei Daten veröffentlicht, von wie vielen Menschen eine bestimmte Serie tatsächlich gesehen wird. Diskretion?

Vielleicht stimmt die These, die Medienwissenschaftler wie Dietrich Leder schon lange vertreten. „Trotz handfesten Misserfolgs werden Serien aus den USA gerne zum Maßstab genommen, an dem das deutsche Fernsehen im Allgemeinen und das öffentlich-rechtliche im Besonderen gemessen wird“, sagt Leder, Professor an der Kunsthochschule in Köln.

Junge Kunden

Egal ob „Breaking Bad“ oder „House of Cards“, viele der medial hochgejubelten Importschlager wurden in Deutschland zunächst im frei empfangbaren TV ausgestrahlt und stießen auf geringes Interesse. Erst im Internet wurden sie vermarktbar, weil sich dort eine andere Publikumsschicht tummelt: deutlich jünger und für die Online-Dienste leichter als Kunden zu ködern – mit altem Wein in neuen Schläuchen. Denn Reed Hastings Flagschiff „House of Cards“, die erste Netflix-Eigenproduktion, ist ja nichts anderes als ein Remake der britischen Reihe „Ein Kartenhaus“, die vor fünfundzwanzig Jahren in der ARD lief. Die Zielgruppe eines Internet-Kaufhauses wie Amazon ging damals zur Schule oder war noch nicht einmal geboren.

Wenn die Webgeneration jetzt mit Matthias Schweighöfer fiebert, der wie weiland Kimble auf der Flucht seine Unschuld beweisen möchte, ist der Titel von „You Are Wanted“ Programm. Gesucht wird, wer zum Dauerzahler taugt und neben dem Amazon Prime Abonnement auch noch die DVD zur Serie und Schweighöfers neueste CD in den digitalen Warenkorb legt. Für die Filmemacher bedeutet das: Wer es nicht schafft, Konsumenten zu binden, ist schneller weg vom Fenster als die Öffentlich-Rechtlichen jemals eine Show abgesetzt haben. Was den deutschen Serienschöpfern blühen kann, die sich jetzt noch im Paradies wähnen, beschreibt US-Produzentin Jill Soloway. „Ich habe die klare Vorgabe, möglichst viele Abonnenten für Amazon zu gewinnen. Daher müssen die Geschichten spektakulär, schräg, schrill oder skandalträchtig inszeniert sein, um einen Aufruhr in den sozialen Netzwerken auszulösen.“ Soloway dreht die Komödie „Transparent“ über das Leben einer transsexuellen Familie, weil Auftraggeber Amazon ermittelt haben will, dass das Thema bei 80 Prozent seiner Kunden beliebt ist.

Die Pioniere von einst

Ebenso war bei Netflix vor der Produktion von „House of Cards“ eine Analyse der hauseigenen Datenbank vorausgegangen, in der die Vorlieben der Nutzer in 79 000 Kategorien unterteilt sind. Konzepte, die bei der Mehrheit nicht ankommen, verschwinden aus dem Online-Katalog. Schließlich haben die Streaming-Anbieter weder einen Bildungsauftrag noch Geld an Künstler zu verschenken, deren Fantasien sich nicht vermarkten lassen. Eigene Produktionen sind zwar nicht billig, jedoch in der Summe preisgünstiger als Lizenzen fremder Filme und Serien zu erwerben, über deren Rechte man in jedem Markt neu verhandeln muss.

Außerdem können die Geldgeber Einfluss auf die Inhalte nehmen. Ob daraus ein spannendes Programm wird? Momentan tummeln sich auffallend viele Comedy- und Krimireihen im Angebot, zugeschnitten aufs jugendliche Publikum. Dabei wird auf der Mattscheibe dringend jene generationenübergreifende Abwechslung benötigt, die vor vierzig, fünfzig Jahren herrschte, als die „Raumpatrouille Orion“ durchs All flog, die Zirkus-Familie Doria den „Salto Mortale“ sprang und der „Kurier des Zaren“ durch Sibirien ritt – produziert von den Pionieren der ARD.