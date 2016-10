Phil Collins verschwendet keine Gedanken ans Altern

Heidi Klum gefällt sich als alte Frau am besten

New York. Topmodel Heidi Klum ist ein großer Halloween-Fan: Im vorigen Jahr verwandelte sie sich in die Comicfigur „Jessica Rabbit” mit Brust- und Po-Prothesen, langen roten Haaren und grell geschminkten Lippen. Nun steht ihre nächste New Yorker Party am Grusel-Feiertag bevor. mehr