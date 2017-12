Kommentar: Alabama: Symbol der Wende?

„Alabama“ hieß ein Protestsong von Neil Young, in dem er den Rassismus in dem südlichen US-Bundesstaat verurteilte. Alabama galt bis gestern früh als konservativ bis reaktionär und daher als sichere Bank für die Republikaner. Dass sich hier jetzt in der Wahl der demokratische Politiker Doug Jones gegen den Republikaner Roy Moore durchsetzte, ist so, als hätte in Bayern die SPD statt der CSU gewonnen. Die Mehrheit der Republikaner im Senat schrumpfte damit auf einen Sitz.

Die Demokraten, die seit Hillary Clintons Niederlage gegen Donald Trump auf dem Boden lagen, können wieder Mut für die Zwischenwahlen im November schöpfen. Gerade auch deshalb, weil die Niederlage der Republikaner auch eine klare Ohrfeige für Trump war. Denn er hatte sich im Wahlkampf für seinen Parteifreund Moore stark gemacht. Und das, obwohl Moore von mehreren Frauen glaubhaft beschuldigt worden war, ihnen gegenüber sexuell übergriffig gewesen zu sein. Trump hatte seinen Anhängern weiszumachen versucht, dass man sich angesichts der gewaltigen Aufgaben des Landes nicht von solchen „Kleinigkeiten“ lähmen lassen sollte. Die Vorwürfe würden von den Demokraten aus Kalkül aufgebauscht. Insofern ist die Alabama-Wahl durchaus auch als ein Stoppschild gegen Trumps Chauvinismus-Kameraderie zu sehen.

Ob die Anschuldigungen allein den Ausschlag für Moores Niederlage gegeben haben, ist ungewiss. Möglicherweise hat auch der Wahlappell von Ex-Präsident Obama an die Schwarzen eine Rolle gespielt oder ganz einfach der wachsende Unmut über die unwürdige Amtsführung Trumps. Wahrscheinlich war es eine Mischung von allem, die Moore scheitern ließ. In jedem Falle bleibt das Ergebnis ein deutlicher Hinweis darauf, dass die USA nicht mit ihrem Präsidenten gleichzusetzen sind. Man muss bedenken, dass Trump seinen Wahlsieg im November 2016 nicht der absoluten Mehrheit der Stimmen verdankte, sondern dem amerikanischen Wahlsystem. Trump hatte insgesamt 2,7 Millionen Stimmen weniger als Clinton. Aber sie waren für ihn günstiger verteilt, so dass er die Mehrheit der Bundesstaaten gewinnen konnte.

Man merkt auch an Trumps Fiasko von Alabama, wie sehr der Präsident davon profitierte, dass Hillary Clinton außer ihrer Prominenz, die sie gerade für viele Sympathisanten der Demokraten zur unwählbaren Kandidatin der Elite machte, wenig Inhaltliches zu bieten hatte. Aber auch viele von denen, die mit Trump zumindest mal was Neues erleben wollten, könnten jetzt die Nase voll von Überraschungen haben.

Insofern läuft der Präsident Gefahr bei den „Midterm Elections“ (Halbzeitwahlen) seine Mehrheit im Kongress zu verlieren. Es wäre also gut möglich, dass Neil Young einst seinen „Alabama“-Song neu gestalten kann – und zwar mit einem Text, der beschreibt, wie ausgerechnet Alabama zum Symbol einer demokratischen Wende werden konnte.

dieter.sattler@fnp.de Bericht Seite 3