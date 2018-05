Als Alexander Meier zur Frankfurter Eintracht kam, war Angela Merkel noch nicht Bundeskanzlerin, Rauchen in Restaurants und Kneipen erlaubt, ein Telefon nicht viel mehr als ein Telefon – und der Club der Adlerträger gerade wieder einmal abgestiegen. 14 Jahre später geht nun eine Ära zu Ende, wie sie in der sich immer schneller drehenden Welt des modernen Kicks ihresgleichen sucht. Im Moment des größten Erfolges seit Ewigkeiten, ohne große Not.

Bilderstrecke Alex Meier - Vom Stürmertalent zum Frankfurter Fußballgott

Ein weiteres, letztes Jahr mit ihrem Fußballgott hätte der Eintracht gewiss nicht weh getan, im Gegenteil. Offenbar übertrumpft bei dem einen oder anderen Verantwortungsträger aber der Glaube an die Notwendigkeit knallharter Entscheidungen alle Gefühlsebenen. Dabei hat doch gerade das sagenhafte Pokalwochenende gezeigt, welche Wucht auch weiche Faktoren entfalten können.

Wieviel Kraft der Club aus der auf den Rängen und rund um das Finale ausgelebten Leidenschaft schöpfte, aus Emotionen und auch aus Traditionen, das war alles nicht unerheblich für das Gelingen dieses Coups – und für die Marke Eintracht nebenbei von unermesslichem Wert. Kein Zufall, dass Meier von den Fans gefeiert wurde wie kein anderer, obwohl er in der ganzen Pokalsaison keine einzige Minute gespielt hatte: Er war trotz seiner Verletzungspausen eine Identifikationsfigur, wie sie in wechselvollen Zeiten selten geworden ist. Weil er der Eintracht auch in Zwangslagen treu blieb, während andere das Weite suchten. Um jetzt, da die Sportgemeinde wieder einmal obenauf ist, den Stuhl vor die Tür gesetzt zu bekommen.

Ob ihr langjähriger Torschütze vom Dienst noch einmal eine echte Hilfe auf dem Rasen gewesen wäre? Darüber mag man streiten. Meier hätte aber wohl sogar eine Art Minijob angenommen, wäre es nur in Frankfurt gewesen, und sich notfalls klaglos auf die Tribüne gesetzt. Und für Treffer war er bis zuletzt gut, für märchenhafte Momente auch. In der jüngeren Vergangenheit ist der Eintracht die eine oder andere große Geste geglückt – gerade weil sie in einem bisweilen eiskalten Geschäft heiße Leidenschaften und andere sentimentale Werte gewinnbringend einzusetzen vermochte. Im Fall Meier haben die Verantwortlichen stattdessen kühlen Herzens ein Denkmal gestürzt. Dabei werden sie selbst wissen: Neue Götter lassen sich auch in der Welt des Fußballs nicht so leicht finden. Dafür braucht es außergewöhnliche Geschichten. Und außergewöhnliche Spieler.

