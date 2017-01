Alter Wein in alten Schläuchen

Befindet sich Deutschland in einer Art Paralleluniversum? Wer sich die politische und auch sonstige Gemengelage der Welt vor Augen führt, kann gelegentlich zu diesem Schluss kommen. Beispiele gefällig? Europa stöhnte unter einer Finanz- und Eurokrise – die deutsche Wirtschaft brummte und brummt weiterhin, als wäre nichts geschehen. Die Amis wählen einen wild um sich schlagenden Wutbürger an die Staatsspitze – Deutschland bekommt demnächst die personifizierte politische Korrektheit und Seriosität als Präsidenten. Die EU steckt mitten in einer Existenz- sowie Vertrauenskrise – die deutschen Sozialdemokraten gehen mit einem Kanzlerkandidaten in den Bundestagswahlkampf, der wie kaum ein zweiter eben die Gemeinschaft und generell auch das bisherige System verkörpert. Und damit steht die SPD keineswegs allein da, wenn man sich das Spitzenpersonal der anderen etablierten Parteien betrachtet.

Bild-Zoom Klaus Späne

Aber bleiben wir noch einen Moment bei Martin Schulz. Das Positive an dieser erneuten Sturzgeburt eines künftigen SPD-Chefs ist der Reiz des Neuen. Als mehr oder weniger unverbrauchtes Gesicht zumindest auf Bundesebene sorgt Schulz für frischen Wind und für Aufbruchstimmung in seiner Partei. Zu sehen etwa im jüngsten ZDF-Politbarometer, in dem die SPD um drei Punkte auf 24 Prozent zulegt. Laut einer anderen Umfrage läge Schulz bei einer theoretischen Kanzler-Direktwahl sogar gleichauf mit Angela Merkel. Dies allerdings bei aller gebotenen Skepsis gegenüber der Zuverlässigkeit von Umfragen.

Nachhaltig wird der Effekt jedoch nur sein, wenn es der Schulz-SPD gelingt, sich vom Nimbus eines Juniorpartners und einer Art Betriebsrat der CDU zu befreien. Auf den Mann aus Würselen selbst kommt dabei die Aufgabe zu, sich ein Stück weit neu zu erfinden. Schließlich zeichnete er sich als EU-Parlamentspräsident auch dadurch aus, dass er zusammen mit dem konservativen Kommissionschef Juncker eine informelle große Koalition schmiedete.

Martin Schulz stammt aus Würselen in Nordrhein-Westfalen Martin Schulz kommt aus Würselen, einem 40 000 Einwohneramt vor den Toren Aachens. Die Einwohner sind stolz auf ihn, und Schulz hat den Ort als Kommunalpolitiker auch geprägt.

Hypotheken schleppen jedoch auch die anderen etablierten Parteien respektive ihre Top-Leute mit sich herum. Ob sie Göring-Eckardt, Özdemir (Grüne), Lindner (FDP) und natürlich Merkel (CDU) heißen, Linke mal außen vor gelassen: In der Zeitenwende, in der wir uns gerade befinden, muten sie alle ein bisschen an wie alter Wein in alten Schläuchen und nach Koalitionen in allen möglichen Farbschattierungen. Das klingt eher nach Beliebigkeit denn nach klarem Profil. Eher nach bekannten Rezepten und Hilflosigkeit denn nach überzeugenden Antworten auf drängende Fragen wie der wachsenden Ungleichheit, der Zukunft der Arbeitsplätze oder dem nach wie vor ungelösten Flüchtlingsproblem. Ob das genügt angesichts des Vormarschs der Populisten global und auch in Europa darf bezweifelt werden. Und möglicherweise kommen bald weitere Herausforderungen hinzu: Je nach Wahlausgang in den Niederlanden und Frankreich könnte die Statik der ganzen EU ins Wanken kommen. Und das würde sich dann auch massiv auf das deutsche Paralleluniversum auswirken.

