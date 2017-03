Angemessene Reaktion gefordert

Die Niederlande haben richtig gehandelt. Wenn Diplomatie nichts mehr mit dem eigentlichen Wort zu tun hat, sondern in verbale Drohgebärden ausartet, darf sich ein europäisches Land nicht erpressen lassen. Während es die Bundesrepublik Gerichten überlässt, ihr die Verantwortung über die Erlaubnis oder das Verbot von Wahlkampfveranstaltungen in ihrem Land zuzuschieben, hat Den Haag ein Machtwort gesprochen. Es kann nicht sein, dass die Türkei glaubt, im eigenen Staatsgebiet Menschen- und Grundrechte missachten zu können, um anderswo darauf zu pochen. Doch die Reaktion aus Den Haag birgt auch Gefahren.

Die niederländische Regierung hatte kaum eine andere Wahl, als die Ministerin nach der Missachtung des Verbots des Landes zu verweisen. Doch mit dem Rauswurf der Familienministerin, und auch dem vorherigen Landeverbot für den Außenamtschef der Türkei, hat Ankara womöglich bekommen, was es wollte. Eine Eskalation, die innenpolitisch sogar wünschenswert wäre, um die eigenen Reihen zu schließen und den Kampfgeist zu schüren. Dafür bräuchte es nach Erdogans Logik einen stärkeren Präsidenten – ein Argument für seinen anvisierten Staatsumbau.

Bild-Zoom Mirjam Moll

Die EU muss nun angemessen auf dieses Intermezzo reagieren. Sollte Erdogan seine Drohung wahr machen, und einseitige Wirtschaftssanktionen gegen niederländische Importe verhängen, darf die Staatengemeinschaft nicht untätig bleiben. Gegensanktionen würden Erdogan jedoch abermals in die Hände spielen.

Doch die EU hat ein viel stärkeres Mittel in der Hand – das inzwischen wie ein logischer Schritt erscheint: Und zwar die Beitrittsverhandlungen mit Ankara endgültig für beendet zu erklären. Dafür gibt es vielfältige Gründe. Die Türkei erhält zwischen 2014 und 2020 insgesamt 4,5 Milliarden Euro Fördergelder als Beitrittskandidat. Sie sind dafür gedacht, die Bedingungen im Land so zu verbessern, dass die Konditionen für eine Mitgliedschaft erfüllt werden. Das aber ist derzeit nicht der Fall. Zum anderen sind die Menschenrechtsverletzungen seit dem misslungen Putsch im vergangenen Jahr sowie die mögliche Wiedereinführung der Todesstrafe kaum ein Argument, das für eine Annäherung an europäische Werte spricht.

Das Argument, man könne die Türkei noch weniger beeinflussen, wenn die Beitrittsperspektive nicht mehr gegeben ist, darf ohnehin als obsolet bezeichnet werden. Denn in den vergangenen Monaten hat sich die Situation immer weiter verschärft statt verbessert. Es mag harsch klingen: Aber womöglich muss das türkische Volk erst lernen, was es heißt, unter einer präsidialen Alleinherrschaft zu leben, um sich selbst gegen den Machthaber Erdogan zu erheben. Jeder Versuch von außen führt ohnehin nur zu dessen Stärkung. Mit Erdogan aber hat die Türkei keine europäische Perspektive.

