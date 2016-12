Hämische Kommentare in Verbindung mit dem Werbespruch des Hauptsponsors von RB Leipzig sind wohl unvermeidlich. Ja, das Brausegetränk scheint tatsächlich Flügel zu verleihen. Zumindest Timo Werner, einem der vielen neuen Stars aus Leipzig in der Fußball-Bundesliga. Dabei hätte Werner Flug-Einlagen im Strafraum gar nicht nötig, so schnell wie er ist und so abgezockt vor dem gegnerischen Tor.

Es nutzt nichts, über das Fehlen des Video-Beweises zu lamentieren. Er ist noch nicht offiziell zugelassen. Erst in der kommenden Saison soll es Live-Tests geben. Momentan wird noch im Geheimen und ohne Eingriffe ins Spielgeschehen probiert. Und doch wäre es interessant gewesen zu erfahren, wie der externe Beobachter am Bildschirm die Situation in Leipzig beurteilt hätte.

Die Vorfälle in der RB-Arena sind aber noch aus einem anderen Grund ein Stück aus dem Tollhaus. Werner behauptet, dem Schiedsrichter gesagt zu haben, nicht vom Schalker Torhüter attackiert worden zu sein. Das will der Referee nicht gehört haben – obwohl er den Spieler extra gefragt hatte. Man wird das Gefühl nicht los, dass einer von beiden lügt.

Wir brauchen nicht nur möglichst schnell den Video-Beweis, wir brauchen wohl bald auch Abhörgeräte für Spieler und Schiedsrichter.