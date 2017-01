Weirich am Montag: Ausschlafen statt zensieren

Als Jack Dorsey und Evan Clark Williams den Kurznachrichtendienst Twitter kreierten, wollten sie eine neue Kommunikationsplattform schaffen. Etabliert haben sie aber mit der auf 140 Zeichen verkürzten „globalen Straße des Dialogs“ auch einen Zwitter, der gleichzeitig dem Transport von Lügen und hasserfüllten Botschaften – den „Fake-News“-dient und als Herrschaftsinstrument missbraucht werden kann. Donald Trump, der sich von feindlichen Medien umstellt sieht, setzt beim „Zwitschern“ auf Live-Charakter und mediale Wirkung dieses Dienstes.

Die Verkürzung des Diskurses auf wenige Worte kritisieren zahlreiche Politiker und Journalisten, die selbst eifrig twittern. Diese Kommunikation in Schlagzeilen wirkt häufig voreilig, erratisch und unbesonnen.Seriöse Zeitgenossen empfahlen früher,vor einer Einlassung eine Nacht darüber zu schlafen. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos wurde letzte Woche eine Umfrage vorgestellt, dass noch nicht einmal ein Drittel der Bürger ihren Regierungen glauben,andererseits wünschen sich 61 Prozent der Deutschen einen umfassenderen Zugriff der staatlichen Sicherheitsorgane auf soziale Netzwerke. Ein gefährliches Begehren. Dass Facebook angesichts der vielen Lügen und Falschinformationen mit der Bestellung investigativer Journalisten von correctiv mit einer Art „Stiftung Warentest für Inhalte“ für mehr Wahrheit und Fairness sorgen will,ist lobenswert. Eine Kontrolle durch staatliche Stellen aber, wie es sie in Tschechien bereits gibt, käme einer Zensur nahe. Politiker könnten in ihrem Kampf gegen angebliche Fake-News dies missbrauchen, um unliebsame Wahrheiten zu unterdrücken.

Wichtiger als die Jagd nach „postfaktischen“ Aussagen, wäre ein entschlossener Kampf gegen zunehmende Cyber-Angriffe von Hackern, zumeist staatlichen Systemen, nicht nur Russland.Sie bedrohen unser aller Sicherheit und sind die eigentliche Gefahr des neuen Informationszeitalters.