Weirich am Montag: Besenstiel reicht als Protest

Ob es um den am Wochenende in Köln beim AfD-Bundesparteitag ausgetragenen Machtkampf oder die mühsam wiederhergestellte Einheit der Union zu Merkels umstrittener Flüchtlingspolitik geht – gegenseitige persönliche Beschädigungen gefallen Deutschlands harmoniebewussten Wählern nicht.

Dass die Turbulenzen um Frauke Petry in der Protestpartei aber bei der Bundestagswahl zum Scheitern der AfD führen könnten, wie die Unions-Strategen Schäuble und Seehofer mutmaßen, dürfte eher ein frommer Wunsch bleiben. Wie einst beim Aufkommen der Grünen ist ein deutlich über der Fünf-Prozent-Grenze angesiedelter Kern der Wählerschaft fest entschlossen, den Etablierten einen Denkzettel zu verpassen. Für sie ist das Charisma von Spitzenkandidaten nicht entscheidend. Mediale Angriffe gegen die Partei ihrer Wahl machen sie noch entschlossener, sie leben in ihrer eigenen Echokammer, können auch mit einem Besenstiel leben. In kaum einer anderen Wählerklientel ist man sich jetzt schon so sicher, wem die Stimme bei der Wahl gehört.

Bild-Zoom Dieter Weirich

Ob AfD-Männer der ersten Stunde wie Hans-Olaf Henkel oder Konrad Adam die Neugründung inzwischen für ein „Monster“ oder für “ in Teilen unseriös“ halten, ob ein AfD-Bundestagskandidat dem norwegischen Massenmörder Breivik Motive der Verzweiflung unterstellt, die sogenannte „Patriotische Plattform“ mit „völkischen Bekundungen“ aus der Geschichte nichts gelernt hat, scheint ebenso egal zu sein wie die geplante Bundestagsinvasion von „verkrachten Existenzen“, von denen – so Adam –„jeder Zweite bis Dritte nicht in den Bundestag gehört“.

Im Kampf mit dem Establishment kann die AfD auf nützliche Idioten bauen. Wer Veranstaltungen dieser Partei mit gewalttätigen Blockaden zu verhindern versucht, ihre Versammlungsfreiheit unterläuft, mit Tricks und Finten ihre Mitwirkungsmöglichkeiten in Parlamenten nach demokratischen Wahlen beschneidet, macht sie nur unnötig interessant und erleichtert ihr, sich als Märtyrer darzustellen.

In Köln hat sich das angeblich helle Deutschland mit einer „breiten Front gegen Rechts“ quergestellt. Zu Eskalationen kam es erfreulicherweise nicht, dass sich beim „anständigen Deutschland“ aber die militante extremistische Linke unterhakte und die Stadt in einen Hochsicherheitstrakt verwandelte, störte die Veranstalter offenkundig nicht. Schließlich heiligt der Zweck der Mittel. Auch für die Kirche mit dem wohlfeilen Slogan „Unser Kreuz hat keinen Haken“. Ein Engagement, das man sich für die durch den menschenverachtenden Islamismus verfolgten Christen in aller Welt wünscht.

politik@fnp.de