Blamables Schauspiel

Das Gezerre um Ceta, dem Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada, ist unerträglich. Es wäre Stoff für eine Daily Soap, wäre sein Inhalt nicht so ernst. Doch mit dem Schauspiel, das die Gemeinschaft derzeit abliefert, dürfte es nur wenige Zuschauer begeistern – künftige Handelspartner am allerwenigsten. Denn wenn es die Europäische Union nicht schafft, sich als funktionierende Einheit nach außen hin zu präsentieren, kann sie kaum darauf hoffen, mit anderen Teilen der Welt die Weichen für die Zukunft zu stellen.

Deshalb ist es um so wichtiger, den Entscheidungsprozess der EU unter die Lupe zu nehmen – und ernsthaft darüber nachzudenken, ob es nicht eine Neuordnung braucht. Dafür müssen nicht gleich die Vertragswerke wieder aufgeschnürt werden. Vielmehr würde es vielleicht schon genügen, sich darauf zu einigen, Handelsfragen schlicht und ergreifend in EU-Hand zu lassen. Es bringt wenig, zu Beginn von Verhandlungen der EU-Kommission ein Verhandlungsmandat zu erteilen, dann aber im Laufe des Prozesses umzuschwenken und plötzlich doch auf eigene Kompetenzen zu pochen. Es braucht Rechtssicherheit von Anfang an, eine klare Struktur und Deutlichkeit, was auf der Agenda steht. Und zwar für beide Seiten.

Das darf aber nicht zur Folge haben, dass Handelsabkommen künftig wieder einen Rückschritt bedeuten – also nicht so umfassend gestaltet sind wie Ceta. Denn der Abbau von Zöllen spielt dabei kaum noch eine Rolle, vielmehr geht es darum, günstige Voraussetzungen für die Wirtschaft beider Seiten zu schaffen – also gemeinsame Standards zu schaffen und den Unternehmen den Zugang zum Markt des anderen zu erleichtern. Der dadurch verstärkte Wettbewerb mag die lauten Rufe der Protektionisten bestärken – tatsächlich aber ist kein Land im Stande, sich gegen die Globalisierung zu wehren. Also heißt es, sich wappnen – gemeinsam Standards setzen und Arbeitnehmerrechte sowie Umweltschutz fördern. Mit Kanada ist das möglich.

Wenn es also gelingt, das Abkommen zu einem guten Ende zu führen, kann es zur Blaupause für weitere Handelsverträge werden. Es wäre der Mindeststandard, den all diejenigen erfüllen müssten, die mit der EU Handel treiben wollen. Und ein wirksames Mittel, den Billigprodukten aus Asien, die über Dumpinglöhne und praktisch nicht-existente Umweltrichtlinien entstanden sind, etwas entgegenzusetzen.

Deshalb macht es Sinn, den EU-Institutionen diese Verhandlungen zu überlassen – statt sich jedes Mal aufs Neue in nationalen Ratifizierungsprozessen zu verlieren. Denn irgendwann haben sich die möglichen Kandidaten, die derzeit noch in der Warteschlange stehen, an dem Schauspiel sattgesehen – und treiben lieber anderswo Handel.