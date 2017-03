Börse in Feierlaune: Börsen-Kommentar: Begeisterung schwindet

Der Euro legte gegenüber dem US-Dollar zu. Die Wahlen in den Niederlanden sind nicht so ausgegangen wie befürchtet. Alles rosig - oder?

Die Börse präsentiert sich in Feierlaune. Zum einen waren Anleger hocherfreut, dass die US-Notenbank so gehandelt hat, wie es von ihr erwartet wurde. Zum anderen freute man sich darüber, dass die Wahlen in den Niederlanden nicht so ausgingen wie befürchtet. Der Deutsche Aktienindex hat daraufhin den höchsten Stand seit zwei Jahren markiert.

Bild-Zoom Stefan Wolff

Auch der Euro legte gegenüber dem US-Dollar zu, was auf den ersten Blick unlogisch erscheint. Schließlich favorisieren steigende Zinsen in den USA klar den Dollar. Auf der anderen Seite sehen viele Beobachter die EZB nun höherem Zinsdruck ausgesetzt. Dabei haben die Währungshüter im Eurotower doch ganz klar gesagt, dass sie selbst das Jahr 2018 ohne steigende Zinsen sehen.

Doch Zeiten ändern sich schnell. Das zeigen nicht nur die Ereignisse rund um den Brexit. Neben Schottland könnte „Great“ Britain nun auch noch Nordirland abhanden kommen. Beide Länder des Vereinigten Königreichs tragen sich mit Austrittsgedanken.

Sehr viel schwerer noch dürfte ein Austritt Frankreichs aus dem Euro wirken. Der „Frexit“, den die Präsidentschaftskandidatin Le Pen ins Spiel bringt, hätte dramatische Folgen. Experten sehen eine Pleitewelle über Frankreich hereinbrechen, wenn es denn dazu kommen sollte. Sehr viel wahrscheinlicher ist allerdings ein „Überraschungssieg“ des unabhängigen Kandidaten Macron. Dieser könnte die Achse zwischen Deutschland und Frankreich stärken, die stets ein Stabilitätsanker für die EU war.

Das alles nährt die Befürchtung, dass der Aktien-Rally in den kommenden Wochen langsam, aber sicher der Saft ausgehen könnte. Mit fehlendem Schwung wächst die Gefahr von Rückschlägen. Die Versuchung wird schlicht größer, gemachte Gewinne einzusammeln und ins Trockene zu bringen.