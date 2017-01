Boni: Cryan geht nicht weit genug

Längst ist das Wort Bonus zu einem Reizwort in der Wirtschaftswelt geworden. Zumeist kommt es dann ins Spiel, wenn etwas richtig schief gelaufen ist – wie in der Finanzkrise nach 2008. So ist es zu einem Synonym geworden für die scheinbar unermessliche Gier von Managern, die durch ihre Fehlleistungen das eigene Unternehmen, ja sogar die ganze Gesellschaft an den Rand des Ruins führen.

In den Augen vieler leidgeprüfter Aktionäre gilt dies auch und gerade für ihre Deutsche Bank, in deren Handelssälen von der Gier nach Boni getriebene Investmentbanker offensichtlich eine gehörige Portion kriminelle Energie entwickelten. Energie, die bis gestern Milliardenstrafe auf Milliardenstrafe folgen ließ, so dass Verluste in Rekordhöhe entstanden sind und der Ruf der Bank ruiniert ist. Dafür bezahlt haben vor allem die Aktionäre: Der Börsenkurs ist im Keller; für 2015 haben sie schon keine Dividende erhalten; und dieses Jahr werden sie wieder leer ausgehen. Und das, nachdem die Anteilseigner bereits in den Vorjahren deutlich weniger Geld erhalten hatten als diejenigen, die die Milliarden-Löcher in die Bilanz der Bank gebrannt haben. Denn seit der Finanzkrise hat Deutschlands größtes Finanzinstitut nur vier Milliarden Euro Dividende ausgeschüttet, aber vor allem seinen Investmentbankern Erfolgsprämien von insgesamt 24 Milliarden Euro gezahlt.

Wenn nun neben dem Vorstand auch „Vice Presidents“, „Directors“ und „Managing Directors“ der Bank fürs vergangene Jahr vollständig auf individuelle Bonuszahlungen verzichten müssen, mag das erst einmal ein richtiger Schritt sein, der dem Gerechtigkeitsempfinden vieler Menschen Genüge tut. Aber davon abgesehen, dass er überfällig ist, geht Vorstandschef John Cryan mit dieser einen Nullrunde für das Management nicht weit genug. Der Brite hat sich seit seinem Amtsantritt im Sommer 2015 stets als Aufräumer präsentiert. Aber den Kulturwandel, den seine Vorgänger Anshu Jain und Jürgen Fitschen schon 2012 schmissig ausriefen, ohne nennenswerte Taten folgen zu lassen, bringt auch er nicht konsequent genug voran. Völlig zu Recht lehnten die Aktionäre bei der vergangenen Hauptversammlung denn auch das neu entwickelte Bonusmodell krachend ab.

Wenn der Vorstand der Deutschen Bank den Aktionären und der Öffentlichkeit glaubhaft machen will, dass er endlich verstanden hat, kann er nicht zum „üblichen Regime der individuellen erfolgsabhängigen Vergütung zurückzukehren“, wie er gestern versprach. Dann muss die oberste Führungsriege – auch der Aufsichtsrat – das gesamte System der Bonus-Ökonomie deutlich stutzen. Und zwar ohne gleichzeitig die Fixgehälter anzuheben. Die Gehaltsexzesse vergangener Jahre kann sich die Bank ohnehin nicht mehr leisten. Sie braucht jeden Cent, um wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Dass der Vorstand dabei nicht umhin kommen wird, die operativen Kosten weiter zu senken, ist absehbar. Dabei kann er sich nicht auf die unteren Etagen beschränken.

