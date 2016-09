Bosch droht Totalschaden

Lange Zeit hat sich Bosch-Chef Volkmar Denner erfolgreich bemüht, den VW-Abgas-Skandal von Gerlingen weg nach Wolfsburg zu verlagern: „Es geht nicht um das Fehlverhalten einer Technologie, sondern um das Fehlverhalten einer Firma“, ist er bislang nicht müde geworden zu betonen. Nach den jüngsten Enthüllungen in der „Diesel-Gate“-Affäre ist allerdings klar: Der Skandal ist auch in der Zentrale des weltgrößten Automobilzulieferers angekommen – und könnte den 130 Jahre alten Traditionskonzern in seinen Grundfesten erschüttern, zumal Denner tief darin verstrickt zu sein scheint.

Es könnte zwar noch Monate dauern, bis die Staatsanwaltschaften diesseits und jenseits des Atlantiks das umfangreiche Datenmaterial ausgewertet haben, das sich von Steuerungsprogrammen über Messdaten von Diesel- und auch Benzinmotoren bis hin zu E-Mail-Verkehren erstreckt. Aber inzwischen deutet alles darauf hin, dass die Schwaben die betrügerische Motorensteuerung nicht nur geliefert haben, sondern zumindest auch Mitwisser, vielleicht sogar Urheber des Betrug gewesen sind.

Schließlich haben die Bosch-Beschäftigten Hand in Hand mit VW-Kollegen die Software entwickelt, die den Betrug erst möglich machte. Zudem haben Bosch-Mitarbeiter die Programme millionenfach auf die Motorsteuergeräte überspielt – da kann Ihnen kaum entgangen sein, dass eindeutig illegale Programmzeilen eingeflossen waren. Auch nicht dem heutigen Bosch-Vorstandschef, der im fraglichen Zeitraum zunächst als „Entwicklungsleiter und Produktmanager Steuergeräte“ tätig war und später Vorsitzender des Geschäftsbereichs „Automotive Electronics“ wurde. Wenn den Ermittlern nun auch noch Schriftstücke vorliegen, in denen Bosch von Volkswagen fordert, etwaige Haftungsrisiken für die Schummel-Software zu übernehmen, wird der Zulieferer sich seiner Verantwortung nicht entziehen können.

Und das bedeutet: Wie bei VW drohen auch den Schwaben milliardenschwere Strafzahlungen, die weit über die 750 Millionen Euro gehen, die der Konzern bislang für Rechtsrisiken zurückgelegt hat. Könnte Bosch die Milliardenzahlungen stemmen? Ende 2015 war die Konzernkasse mit 3,7 Milliarden Euro gefüllt, die jederzeit abrufbar sind; und die Einnahmen beliefen sich im vergangenen Jahr auf rund 71 Milliarden Euro. Pleite gehen würde der Autozulieferer also ganz sicher nicht. Aber schon der Umstand, dass der VW-Umsatz drei mal so hoch ist, zeigt, dass Milliardenstrafen die Schwaben noch viel härter treffen würden als die Wolfsburger. Absehbar wäre zugleich, dass neben den beiden Marken VW und Bosch dann auch die Dachmarke „Made in Germany“ Schaden nehmen würde.