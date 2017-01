Kommentar zur Formel 1: Bottas’ große Chance

Mercedes hat die schwierigste Phase seiner jüngeren Formel-1-Geschichte ohne Blechschaden überstanden. Der Rennstall aus Stuttgart geriet nach dem überraschenden Rücktritt von Weltmeister Nico Rosberg unter großen Druck, da alle Top-Piloten für 2017 schon einen Vertrag besaßen. Und ein unerfahrenes Talent wie Pascal Wehrlein wagten sich die Silberpfeile leider noch nicht zu verpflichten, weil sie in der neuen Saison neben dem Fahrer-Titel auch wieder die Konstrukteurs-WM gewinnen wollen.

Mit dem Finnen Valtteri Bottas hat Mercedes zwar nicht den absoluten Wunsch-Nachfolger für Rosberg verpflichtet. Denn das deutsche Team dürfte grundsätzlich mehr an einem deutschen Top-Fahrer interessiert sein. Doch gemessen am aktuell ausgedünnten Fahrermarkt ist Bottas eine sehr gute Lösung. Der 27-Jährige bringt die Erfahrung von 77 Grand Prix mit. Er gilt als Leisetreter und zuverlässiger Angestellter. Und der sympathische Finne kam schon in der Vergangenheit gut mit dem exzentrischen Lewis Hamilton klar – seinem neuen Teamkollegen.

Doch Bottas ist auch ein Rennfahrer. Und nun bietet sich ihm nach vier Jahren in der Formel 1 plötzlich die Chance, Weltmeister zu werden. Nie zuvor saß er in seiner Karriere in einem besseren Auto. Es wäre verständlich, wenn der Finne, der noch nie ein einziges Rennen gewann, in dieser Saison alles daran setzen wird, um den WM-Titel zu gewinnen. Und das ist vermutlich auch im Sinne von Mercedes. Das Team will seinen Fahrern weiter „freie Fahrt“ geben. Zum Glück für die Formel 1.