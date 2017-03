Brexit: Auf in eine unsichere Zukunft!

Wie wird die Europäische Union aus diesem nie dagewesenen Prozess hervorgehen? Gestärkt oder geschwächt? Die vergangenen neun Monate seit dem britischen Referendum im Juni könnten ein Hinweis darauf sein, dass die Gemeinschaft wieder enger zusammenwächst. Das Signal, das die 27 Staats- und Regierungschefs unmittelbar nach dem Bekanntwerden des Ergebnisses der Volksabstimmung aussandten, war jedenfalls eines der Einstimmigkeit: Wir, die übrige EU stehen zusammen, lautete die Botschaft. Selbst diejenigen, die sonst gerne aus der Reihe tanzen, schlossen sich dem an.

Die EU ist schon oft vor Zerreißproben gestellt worden – zuletzt mit der Finanz- und Wirtschaftskrise, die zeitweise den Austritt Griechenlands aus der Gemeinschaft vom Horrorszenario zu einer fast nicht mehr abwendbaren Realität werden ließ. Dass die Europäische Union nun tatsächlich gespalten wird, ist wiederum ein Ausgang, den selbst Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nicht ausschließt. Ob es dazu kommt, hängt maßgeblich davon ab, wie die nächsten zwei Jahre verlaufen.

Dabei sollte der bevorstehende Austrittsprozess den Mitgliedstaaten schon vor seinem Beginn vor Augen geführt haben, wie unsicher eine Zukunft außerhalb der Gemeinschaft aussieht. Eine EU, in der sich jeder nur nimmt, was er braucht, ohne seinen Teil beizutragen, kann auf Dauer nicht funktionieren. Die Chance zu einem stärkeren Europa hat diese Gemeinschaft bereits verpasst. Aus dem Vertrag, der eine Verfassung werden sollte, wurde ein erneuter Kompromiss, der alte Probleme nicht ausräumte, sondern allenfalls abschwächte. Das Ergebnis sind die heutigen Sonderregelungen und Ausnahmen.

Dennoch muss man auch erkennen, dass die Bereiche, in denen die Gemeinschaft zusammenarbeitet und davon profitiert, größer sind als jene, in der die Mitgliedstaaten alleine agieren. Die Erkenntnis, dass Herausforderungen wie die Terrorgefahr oder die Migrationskrise nicht alleine zu bewältigen sind, hat inzwischen nicht nur die Regierungshauptstädte, sondern auch viele EU-Bürger erreicht. Sie wollen ein stärkeres Europa.

Die Brexit-Verhandlungen könnten also auch eine Chance sein – für das Europa der 27 – wieder zueinander zu finden, zurückzufinden zu der ursprünglichen Idee der europäischen Einigung und „einer immer engeren Union der Völker Europas“. Diese Gemeinschaft muss erkennen, was sie an der EU hat. Europa kann und sollte selbstbewusst in diese Verhandlungen gehen. Dieses Projekt ist es wert.

politik@fnp.de





Der Anfang vom Ende Regierungschefin May verkündet den EU-Austritt Die britische Premierministerin Theresa May hat offiziell den Antrag zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU eingereicht. Die Bevölkerung ist tief gespalten über der EU-Frage. clearing