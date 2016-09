Brexit: Mays Worthülsen

Mehr als zwei Monate sind seit dem Brexit-Votum vergangen und noch immer gibt es keinen Plan der britischen Regierung über das weitere Vorgehen. Nun werden sowohl die Briten als auch ausländische Regierungschefs und die EU zunehmend ungeduldig. Sie wollen wissen, wohin die Reise geht.

Die derzeitigen Auftritte vieler britischer Politiker können als Lehrstunde dafür dienen, wie man viel redet, aber nahezu nichts sagt – stattdessen Plattitüden, Worthülsen, Hinhaltetaktiken. Das Brexit-Votum vor mehr als zwei Monaten hat im Vereinigten Königreich die einen erschüttert, die anderen erfreut, überrascht hat es fast alle. Doch wer davon ausging, dass die neue Regierung unter Premierministerin Theresa May nach der Sommerpause ein politisches Programm oder einen groben Plan präsentieren würde, hat sich getäuscht. Über die Urlaubszeit hat die Konservative das Land mit ihrem Lieblingsmantra „Brexit bedeutet Brexit“ hingehalten. Zudem hielt sie sich mit dieser Strategie alle Optionen offen. Jetzt aber breitet sich Ungeduld aus: Was genau bedeutet denn nun Brexit?

Beim G-20-Gipfel in China forderte die Führung aus Japan, dass Theresa May schnellstmöglich erläutere, wie sie sich die künftige Rolle ihres Landes vorstelle, und drohte damit, die Hauptsitze japanischer Firmen auf den Kontinent zu verlegen, sollte May nicht für ein Ende der Ungewissheit sorgen.

EU-Ratschef Donald Tusk ermahnte die Regierungschefin gestern, den Austrittsantrag nach Artikel 50 des Lissabonner Vertrags „so schnell wie möglich“ zu stellen. Doch die Konservative tritt auf die Bremse – erst muss eine Verhandlungsposition formuliert werden, ganz zu schweigen von dem Problem, dass ein Mangel an britischen Fachleuten herrscht, die über ausreichende Expertise verfügen, um in die Gespräche einzutreten. Bislang haben Beamte in Brüssel die gesamte Union im Außenhandel vertreten, nun muss das Großbritannien alleine verhandeln. Das Personal dazu fehlt.

Noch Anfang der Woche betonten die USA, dass Handelsverträge mit Großbritannien auf der Prioritätenliste sehr weit unten stünden. Ohnehin darf das Königreich eigenständig keine Freihandelsverträge abschließen, solange es EU-Mitglied ist.

Illusorisch werden gerade Wunschlisten aufgestellt, was in Brüssel mit viel Kopfschütteln verfolgt werden dürfte. Braucht die EU Großbritannien mehr, als Großbritannien die EU braucht? Diese Meinung herrscht vielerorts und so ist es kaum verwunderlich, dass in Teilen des Landes der Übermut überwiegt und von Brexiteers immer wieder Zweifel gestreut werden, dass der Austritt aus der Gemeinschaft wirtschaftliche Nachteile bringen würde. Erfolgsmeldungen aus der Industrie werden zum Beweis dafür angeführt. Dass die zuletzt guten Zahlen darin begründet sind, dass das Pfund so schwach ist? Geschenkt. Dass Großbritannien bislang als EU-Mitglied noch alle Vorteile genießt und die Probleme erst aufkommen dürften, wenn May das Scheidungsverfahren einleitet? Wird gerne vergessen. Und dass eben nicht die ganze Welt darauf wartet, schnellstmöglich mit den Briten Handelsabkommen abzuschließen, wie auf dem G-20-Gipfel klar wurde, wird schlichtweg nicht geglaubt. Die Selbstüberschätzung Großbritanniens ist fast schon beeindruckend. Dabei liegt eine völlig ungewisse Zukunft vor den Briten.