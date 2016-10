Ceta: Die Ängste ernst nehmen

Zum Aufatmen ist es womöglich noch zu früh – aber die EU hat sich gestern zumindest eine Atempause verschafft. Das Freihandelsabkommen Ceta mit Kanada wurde unterzeichnet, nach der Zustimmung des Europäischen Parlaments könnte es schon Anfang 2017 in Kraft treten – allerdings nur vorläufig. Denn die Hängepartie, die die zwei belgischen Regionalparlamente mit ihren Forderungen verursacht hatten, ist noch nicht zu Ende. Denn nun steht die Ratifizierung durch die nationalen Volksvertretungen bevor. Ein Nein ist nicht vorgesehen. Denn es würde der EU großen Schaden zufügen. Das gerade wieder gekittete Bild des verlässlichen Partners könnte sonst schnell wieder neue Risse bekommen.

Deshalb täte die Gemeinschaft auch gut daran, sich an den selbst gegebenen Zeitrahmen von einem Jahr zu halten, statt wie bei vielen anderen Verträgen oft üblich, Jahre verstreichen zu lassen. Denn auch wenn Kritiker es nicht gerne hören mögen: Die EU braucht ihrerseits verlässliche Partner an ihrer Seite, will sie sich auf dem Weltmarkt behaupten – und zwar mit einem funktionierenden Arbeitnehmerschutz, vernünftigen Standards, von der die Industrie beider Vertragspartner profitieren kann und einem Gerichtshof, der Streitfragen transparent klärt.

Die große Angst, dass Unternehmen sich künftig in die Gesetzgebung einmischen können, ist unbegründet und vielmehr das Ergebnis einer polarisierten, emotional geführten Debatte um die Auswirkungen eines Freihandelsabkommens, dessen Kritiker sich nicht zu schade waren, auf bewusst falsche Behauptungen zu setzen. Doch ihr Erfolg, der sich in der Mobilisierung zahlreicher Demonstranten niederschlug, muss den Staats- und Regierungschefs dieser Gemeinschaft eine Warnung sein, Politik muss transparent gemacht werden. Damit ist aber nicht gemeint, während der Verhandlungen jedes Detail offenzulegen. Denn auf diese Weise würden sie für die EU nur erschwert – das Gegenüber am Verhandlungstisch wüsste schließlich ebenso gut Bescheid, wohin die Gemeinschaft will. Verträge wurden schon immer hinter verschlossenen Türen aufgesetzt – und so lange das Ergebnis dieser Gespräche am Ende von demokratisch gewählten Volksvertretungen bestätigt wird, spricht auch nichts dagegen.

Das Problem liegt anderswo: Es ist den Staats- und Regierungschefs in ihren Heimatländern nicht gelungen, Zweifel durch Argumente zu entkräften. Doch der mühselige Weg zu Ceta und die kräftezehrenden Verhandlungen mit den belgischen Regionen haben einmal mehr gezeigt: Es geht nur mit, nicht ohne die Volksvertretungen. Weil sie von ihr gewählt werden, können die Abgeordneten nicht anders, als die Ängste der Bevölkerung ernst zu nehmen. Dennoch sollte Ceta von allen Parlamenten bestätigt werden. Es wäre ein Zeichen des Aufbruchs – in ein Zeitalter des modernen Handels.

