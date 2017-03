Rede-Verbot für türkische Politiker: Contra: Eine Frage der Souveränität

Es sich durchaus auch als eine Frage von Souveränität bewerten, ob man den künftigen Tyrannen (wenn er denn eine Mehrheit bekommt, was hoffentlich nicht passiert) bei uns reden lassen will oder eben nicht. Ein Kommentar von Chefredakteur Joachim Braun.

Der türkische Staatspräsident Tayyip Erdogan ist weder Demokrat noch Diplomat. Er ist ein Despot, der mit seiner AKP-Clique versucht, sein Land, die Türkei, zum persönlichen Eigentum zu machen – durch eine Verfassungsreform, die ihn zum Alleinherrscher machen soll und vormals einigermaßen funktionierende demokratische Strukturen zu einem Scheingebilde degradiert.

Außerdem versteht Erdogan keinen Spaß (siehe der Rechtsstreit um das Böhmermann-Gedicht), er ist ungezogen und maßlos (siehe den aktuellen Nazi-Vergleich), und Frauenrechte haben bei ihm auch keinen Stellenwert: Ehefrau Emine latscht immer ein paar Schritte hinter ihm. Kann man alles so sehen. Stimmt auch. Aber genügt bloße Ablehnung, eine andere Meinung, ein anderes Wertesystem, um dem Mann und seinen Ministern zu verbieten, in Deutschland Reden vor seinen (in der Türkei wahlberechtigten) Landsleuten zu halten?

Die Menschenrechte sind unteilbar. Das Versammlungsrecht ist ein Menschenrecht und darum im Grundgesetz festgeschrieben. Natürlich gilt dies, juristisch betrachtet, nur für deutsche Staatsangehörige und nicht für ausländische Staatsmänner. Einerseits. Anderseits lässt es sich durchaus auch als eine Frage von Souveränität bewerten, ob man den künftigen Tyrannen (wenn er denn eine Mehrheit bekommt, was hoffentlich nicht passiert) bei uns reden lassen will oder eben nicht.

Im Unterschied zu islamistischen Hasspredigern oder zu einheimischen Nazis fordert er nicht zum Sturz der Demokratie in Deutschland auf oder hetzt gegen unsere Gesellschaft. Und den inneren Frieden gefährdet er auch nicht: Denn die Differenzen zwischen Pro-Erdogan-Türken und dessen Gegnern, zwischen nationalistischen Türken und Kurden, werden aufgrund der Millionen hier lebenden Menschen zwangsläufig auch auf deutschem Boden ausgetragen. Ob Erdogan nun seine Reden hält oder nicht.

Eine große Mehrheit der Deutschen hält unsere offene, freie Gesellschaft für ein gutes System, ein besseres als viele andere. Wir haben es nicht nötig, aus bloßer Empörung, einzelne Steine aus unserem bunten Mosaik Demokratie herauszubrechen, denn unser Wertesystem funktioniert nur als Ganzes. Vielleicht sollten wir also einfach gelassen bleiben: Sollen Erdogan und seine Buben doch Reden halten, wahlentscheidend für die Türkei wird das nicht. Denn längst wissen die meisten Deutschtürken ohnehin, ob sie für oder gegen Erdogans Staatsübernahme sind.

