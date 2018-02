Kommentar: Das Verdienst der Polizei

Weniger Straftaten und eine höhere Aufklärungsquote. Und ein besonders großer Rückgang gerade bei den meistgefürchteten Verbrechen wie Wohnungseinbruch und Straßenkriminalität: Es waren wirklich gute Nachrichten, die Hessens Innenminister Peter Beuth gestern gemeinsam mit den Präsidenten von Polizei und Landeskriminalamt verkünden konnte.

Mal sehen, ob die Politiker daraus die Lehre ziehen, das Thema innere Sicherheit zwar ernst zu nehmen, aber auch wieder gelassener damit umzugehen und im Wahlkampf keine Ängste mehr zu schüren. Deutschland ist auch im internationalen Vergleich kein Land, wo kriminelle Banden Angst und Schrecken verbreiten und man sich kaum auf die Straße traut. Und das gilt, wie die Statistik belegt, erst recht für Hessen. Es gibt also keinen Grund, die Bürger zu verunsichern und nach immer neuen Gesetzesverschärfungen zu rufen, um der Probleme Herr zu werden. Sieht man manche Plakate etwa im Frankfurter Oberbürgermeisterwahlkampf, fragt man sich schon, an welche Instinkte da appelliert werden soll.

Die Eindämmung der Kriminalität ist indes vor allem den Polizistinnen und Polizisten zu verdanken, weniger den Politikern, die ihnen ja nur die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen müssen. Das immerhin geschieht, und es ist gut, dass etwa die dringend notwendige Aufstockung der Stellenzahl im Vollzugsdienst auch in Zeiten der Schuldenbremse im Wesentlichen ohne Parteienstreit erfolgt. Da an die Ausbildung der Polizeibeamten mit Recht hohe Anforderungen gestellt werden, dauert es allerdings drei Jahre, bis die Anwärter in „richtige“ Polizeivollzugsstellen hineinwachsen. Erst im Jahr 2022 wird deren Zahl die angestrebten gut 1500 erreicht haben.

Ob das schon das Ende der Fahnenstange sein wird, muss sich zeigen. Klar ist jedenfalls, dass die Sicherheit vor Ort nun einmal ganz entscheidend von ausreichend Manpower, aber auch guter Ausstattung der Polizisten abhängt. Natürlich sind Angriffe auf sie besonders verwerflich und noch mehr auf Rettungskräfte und Feuerwehr. Ob da sechs statt drei Monate Mindeststrafe ein wirksames Gegenmittel sind, darf man bezweifeln. Der Gewalttäter wird kaum bei drei Monaten sagen: „Okay, ich mache es“, und bei sechs Monaten: „Ich lasse es lieber.“ Besser sind da geeignete Abwehrmechanismen wie die in Hessen schon mit Erfolg eingesetzten Bodycams, kombiniert mit verbesserter Schutzkleidung.

Und noch eines hat die neue Kriminalitätsstatistik gezeigt: Befürchtungen, die Flüchtlinge würden das Land in einen Hort überall lauernder Gefahren und Unsicherheit verwandeln, waren unangebracht. Je besser sie integriert sind, desto geringer die Gefahr eines Abgleitens in die Kriminalität.

